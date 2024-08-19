Информацию о племенных породах рыб соберут в перечень

Минсельхоз представил проект перечня видов и пород (типов, кроссов линий), используемых в разведении племенных животных. Список готовится для внесения данных в федеральную государственную информационно-аналитическую систему племенных ресурсов.

Соответствующий проект приказа опубликована портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Перечень подготовлен для выполнения федерального закона от 22 июля 2024 г. № 204. Он дополнил федеральный закон о племенном животноводстве понятиями «сельскохозяйственные животные» (к которым относится и товарная рыба), «порода», «кросс линий» и «тип».

Предполагается установить не просто перечень видов животных, которые используются в качестве племенных, а уточнить породы, типы и кроссы линий.

Это необходимо для регистрации информации о племенных животных в Федеральной государственной информационно-аналитической системе племенных ресурсов (закон о ней принят в 2023 г.)

В список, например, предлагается включить михайловскую и таманскую породы африканского клариевого сома, 16 пород карпов, одомашненную форму и породу «Лена 1» сибирского осетра, 7 пород радужной форели.

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