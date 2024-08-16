При обсуждении предстоящего перезакрепления рыболовных участков активнее всего говорят о плате за заключение нового договора. Однако в этой сфере много и других вопросов. О том, как к важному процессу перезакрепления готовятся в Сахалинской области, в интервью Fishnews рассказал министр по рыболовству региона Иван Радченко .

— Иван Борисович, расскажите, пожалуйста, сколько в Сахалинской области выделено рыболовных участков и какое количество из них предоставлено для добычи анадромных видов рыб?

— В Сахалинской области на сегодняшний день заключены договоры пользования на 522 рыболовных участка — все они предназначены для вылова анадромных видов рыб. В том числе 503 участка выделено для промышленного лова, 16 — для организации любительской рыбалки. И 3 участка закреплены за пользователями для ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

— А на какой период распределены участки?

— Завершение срока действия договоров варьируется с 2028 по 2032 годы. При этом действие большинства договоров заканчивается в 2028 году.

— То есть еще несколько лет у пользователей есть возможность работать по этим договорам?

— Совершенно верно. Если не будет определен единый период для заявочной кампании по переоформлению договоров без торгов, то есть у нас до завершения срока действия договоров есть время привести участки в соответствия с требованиями правил определения границ рыболовных участков (действующие утверждены постановлением правительства РФ от 14 июня 2018 года № 681) — описать границы участков по точкам в географических координатах.

Сейчас мы эту работу уже осуществляем. Ряд пользователей участков обратились в министерство, проведено заседание профильной комиссии. И, без изменения существенных условий действующих договоров, готовится описание границ участков по точкам в географических координатах. Используем при этом сразу несколько систем — это всемирная геодезическая система координат (WGS 84) и общеземная геоцентрическая система координат «Параметры Земли 1990 года» (П3-90.11).

— Так понимаю, что эта работа проводится в соответствии с тем проектом постановления, который был представлен некоторое время назад?

— Да, обсуждалось, что должно быть единообразие в применении систем координат. Сегодня перечень рыболовных участков, сформированный в регионе, состоит только из участков для любительского и традиционного рыболовства. Их границы описаны в системе WGS 84. С учетом планируемого перехода на ПЗ-90.11 пользователи одновременно готовят описание сразу в двух системах.

— Вы говорите, что описание осуществляется в географических координатах, а ранее как это делалось? По названию водных объектов?

— Раньше ситуация с описанием участков была иная, чем сейчас. Например, местоположение могло быть описано следующим образом: от поворота такого-то до поворота на дорогу к такому-то населенному пункту. И все эти участки были переоформлены в 2019 году с рыбопромысловых на рыболовные. Описания тогда сохранились, координаты предусмотрены не были.

— На что хотелось бы обратить внимание пользователей РЛУ в свете проводимой работы по описанию границ и формированию областного перечня участков?

— Мы долгое время не могли проводить эту работу, так как практически все предоставленные по договорам участки имеют смежные границы. При согласовании регионального перечня участков по этой причине получали отказ. Область добивалась решения этого вопроса, чтобы предприятия могли спокойно продолжать работу. На эту тему был проведен ряд совещаний, и были даны разъяснения, что в случае со смежными границами нет наложения, а значит, нет и несоответствия требованиям правовой базы.

Поэтому отдельные пользователи начали активно проводить работу по описанию границ рыболовных участков в географических координатах, чтобы РЛУ были включены в региональный перечень. Это предполагалось как условие для переоформления договора на следующие двадцать лет (по крайней мере такое законодательное решение обсуждалось). Соответственно, нам нужно до заявочной кампании по перезаключению или до окончания срока действия договоров внести участки в перечень.

Согласно постановлению правительства РФ № 681, не допускается, чтобы один участок накладывался на другой. С учетом изменения русел рек возможны случаи наложения, когда два пользователя будут описывать границы РЛУ в географических координатах. И было бы правильно участки, расположенные в одном муниципальном образовании, рассматривать одновременно. Чтобы не допустить случаи наложения, мы при поступлении обращений по отдельным участкам направляем пользователям соседних РЛУ предложение также описать границы в географических координатах. Хотелось бы призвать рыбаков учитывать эти особенности работы. Это поможет избежать спорных ситуаций.

— Все ли выделенные участки для добычи анадромных видов рыб предусматривают вылов тихоокеанских лососей или есть участки, где осваиваются, например, корюшка или другие объекты?

— Как я уже упомянул, у нас все участки выделены для добычи анадромных рыб. Но есть РЛУ, где промысел таких объектов по рекомендациям науки и на основании решения региональной комиссии не осуществляется. При этом пользователи добывают на таких участках «неодуемые» виды водных биоресурсов. По востоку Сахалина это тихоокеанская сельдь, по западному побережью — мойва.

Также есть участки, где не ведется добыча тихоокеанских лососей, но осуществляется вылов корюшки азиатской зубастой — она тоже относится к анадромным видам рыб.

— Очень бы хотелось помочь нашим читателям сориентироваться, на какие документы будет опираться предстоящее перезаключение договоров на рыболовные участки. Там ведь много новых правовых актов, практически все они вышли только в нынешнем году.

— Прежде всего напомню, что изменения по рыболовным участкам предусмотрены федеральным законом от 24 июля 2023 года № 384. Поправки внесены в базовый для отрасли федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов и вступают в силу с 1 сентября 2024 года.

Предусматривается возможность перезаключить договор на рыболовный участок без торгов (конкурсов и аукционов) при выполнении ряда условий, в том числе с учетом внесении платы. Новые участки, а также те, по которым договоры не будут перезаключены или будут расторгнуты, будут закрепляться через аукционы. Конкурсная форма распределения оставлена для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера.

Правила подготовки и заключения договора пользования РЛУ определены постановлением правительства РФ от 31 мая 2024 года № 740.

Конкурсы по распределению рыболовных участков для традиционного рыболовства будут проводиться в соответствии с постановлением правительства России от 28 мая 2024 года № 693.

За пользователями участков для добычи анадромных видов рыб будет закреплена новая обязанность — заключить с региональными властями и выполнять соглашение об участии в социально-экономическом развитии субъекта Федерации. Что конкретно будет входить в соглашение, будет определяться на уровне региона, однако список возможных обязательств по участию в социально-экономическом развитии утвержден распоряжением правительства РФ от 4 июля 2024 года № 1764. Это может быть участие в развитии инфраструктуры, в программах по повышению доступности рыбных товаров для населения, по трудоустройству местных жителей и т.д.

Также за пользователями участков закрепляется обязанность по производственному контролю, то есть по борьбе с нарушениями законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Порядок организации такой деятельности утвержден постановлением правительства от 18 мая 2024 года № 625.

Каким образом планируется рассчитывать и взимать плату за перезакрепление рыболовного участка без торгов, определено постановлением правительства РФ от 13 июля 2024 года № 959. Правда, сейчас обсуждается возвращение к вопросу платы. Информация для этого запрошена и у нашего региона.

— Наверное, хотелось бы получать от федеральных органов власти больше разъяснений, как будет построена работа по заключению договоров на участки на новый срок? От Министерства сельского хозяйства России, Росрыболовства.

— Есть много вопросов. Ранее приказом Минсельхоза РФ была создана рабочая группа по вопросам закрепления РЛУ. Наверное, имеет смысл продолжать работу в таком формате. Требуется ряд встреч, мероприятий с участием Министерства сельского хозяйства, Росрыболовства, чтобы были даны разъяснения, как та или иная норма должна применяться.

Для Дальнего Востока, Сахалинской области новое законодательство — это очень серьезная тема. Промысел, которые ведется на рыболовных участках, — важная составляющая экономики рыбохозяйственного комплекса.

— Еще один аспект — любительское рыболовство. Здесь также предусмотрена плата за перезакрепление РЛУ, хотя и по другой, нежели для промышленного лова лососей, формуле. И также на пользователей будут возлагаться обязанности по участию в социально-экономическом развитии регион — в новых договорах. Не останется ли Сахалинская область без участков для организации любительской рыбалки?

— До 2019 года в Сахалинской области было порядка 50 участков, которые использовались одновременно в двух целях — промышленного рыболовства и организации любительского лова. Затем вступили в силу изменения законодательства, допускающие использование рыболовного участка только с одной целью. Долгое время у нас было всего два участка для лицензионного лова. Для того чтобы обеспечить доступ людей к ресурсу, по инициативе губернатора Валерия Лимаренко была запущена программа «три хвоста», позволяющая свободно и бесплатно ловить в определенных местах горбушу.

Также мы искали возможность сформировать участки для организации любительского рыболовства. Всего было создано 16 таких РЛУ, в 2023 году Росрыболовство заключило на них договоры пользования. Таким образом, до 40-х годов такие участки смогут продолжать работу.

Также мы просим Росрыболовство вернуться к возможности использования участков для двух целей — промышленного и спортивного рыболовства.

Если на какие-то ранее отведенные под промышленный лов акватории не будут перезаключены договоры, мы готовы с учетом мнения муниципальных властей, транспортной доступности создавать там участки для организации любительской рыбалки. Потребность в этом есть, граждане продолжают обращаться по поводу формирования участков в правительство региона и к губернатору.

— То есть участки для лицензионного лова востребованы, даже с учетом существования программы «три хвоста»?

— Да, спрос есть. Ведь по принципу «трех хвостов» ловится горбуша, а на участках добываются и другие виды лососей: сима, кета и даже кижуч. Плюс это возможность наловить больше рыбы.

— А что касается традиционного рыболовства? Для таких участков тоже есть возможность перезаключения договора без торгов, причем без внесения платы.

— Здесь вновь нужно вернуться к истории. В Сахалинской области только три участки для традиционного рыболовства — договоры на них были заключены в прошлом году. Раньше, до 2000-х годов, такие участки были практически у каждой родовой общины. Но в одну из кампаний по перезаключению договоров все эти участки родовые общины переоформили для промышленного рыболовства. И сегодня они на общих основаниях, как любое коммерческое предприятие, осуществляют промышленный вылов. Соответственно, также на этих же общих основаниях они должны будут участвовать в переоформлении договоров. На вот эти три участка, о которых говорилось выше, договоры были заключены в прошлом году.

Однако если возникнет ситуация, что родовая община не потянет плату за переоформление участка под промышленный вылов, мы готовы на том же месте сформировать РЛУ для традиционного рыболовства — он уже будет распределяться через конкурс.

Маргарита КРЮЧКОВА, газета «Fishnews Дайджест»

Август 2024 г.