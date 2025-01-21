Изменения по маркировке икры представили для обсуждения
Минпромторг представил проект постановления, призванный исключить мороженую икры в ястыках из-под требования о цифровой маркировке.
Напомним, что Министерство промышленности подготовило проект постановления правительства об исключении непереработанных товаров из-под действия правил цифровой маркировки лососевой и осетровой икры.
Под переработкой (обработкой) при этом имеется в виду «термическая обработка (кроме замораживания и охлаждения), копчение, консервирование, созревание, посол, сушка, маринование, концентрирование, экстракция, экструзия или сочетание этих процессов».
Сейчас проект постановления размещен для оценки регулирующего воздействия (процедуры, направленной на устранение барьеров для бизнеса) на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.
«Отнесение икры мороженой в ястыках к товарам, подлежащим обязательной маркировке средствами идентификации, является излишним, так как является сырьем и не реализуется конечному потребителю» — отмечено в сопроводительных материалах к проекту.
В случае принятия документ вступит в силу со дня официального опубликования.
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