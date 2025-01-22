Структура годового вылова на Камчатке показала интересную особенность

Рыбаки Камчатского края по итогам 2024 г. добыли более 1,5 млн тонн — это порядка 82% от результата предыдущего года. Из общего объема вылова 670 тыс. тонн пришлось на долю минтая, на втором месте — сардина-иваси.

В общем вылове по Дальневосточному бассейну камчатские предприятия по-прежнему занимают долю более 40%, а в общероссийском показателе — свыше 30%, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«Первое место в структуре вылова Камчатского края занимает минтай, в 2024 году объем добычи данного объекта составил 0,67 млн тонн. На втором месте, в отличие от предшествующего 2023 года, не тихоокеанские лососи, а сардина-иваси с результатом 0,25 млн тонн. Вылов сельди в 2024 году составил 0,19 млн тонн, тихоокеанских лососей — 0,13 млн тонн», — рассказал референт отдела по рыболовству министерства рыбного хозяйства Камчатского края Павел Буряк.

Таким образом, итоговый улов камчатских рыбаков в 2024 г. составляет порядка 82% от результата 2023 г., но на 7,5% превышает промысловый результат 2022 г.

На 2025 г. предприятиям Камчатского края для промышленного и прибрежного рыболовства выделены квоты на добычу более 1,2 млн тонн. Это в том числе 83,4 тыс. тонн, полученных в связи с реализацией инвестиционных проектов по строительству флота и мощностей береговой переработки. Кроме промысла квотируемых водных биоресурсов, предстоит добыча тихоокеанских лососей. Над прогнозом их подходов в 2025 г. еще работает рыбохозяйственная наука.

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