ФАР заявило о безопасности рыбы из Черного моря

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии завершил первый этап исследований водных биоресурсов в Керченском проливе и прибрежье Черного моря после разлива мазута. Уловы не подверглись загрязнению, отметили в Росрыболовстве.

ВНИРО

Ученые провели тщательные обследования уловов на наличие тяжелых металлов и нефтепродуктов с использованием люминесцентного аналитического метода. Концентрация нефтяных углеводородов в мышечной ткани рыб не превышает допустимые среднемноголетние значения, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

«Научные данные свидетельствуют о том, что черноморская рыба не подверглась загрязнению и не представляет опасности для здоровья человека», — заявили в федеральном агентстве.

Результаты этих исследований ФАР предоставит членам правительственной комиссии, созданной для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО продолжают мониторинг вновь образующихся участков загрязнения, промысловых уловов и продукции аквакультуры. Экспедиционные работы будут выполняться в течение всего 2025 г.

Россельхознадзор

Напомним, 15 января сотрудники Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора провели отбор проб в подведомственных регионах, включая территории, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов.

Специалисты взяли образцы охлажденного пеленгаса, камбалы, ставриды и окуня, а также замороженной тюльки, хамсы и ставриды в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области. Также была исследована черноморская хамса, выброшенная из Черного моря на берег в Севастополе на набережной Андрея Первозванного.

«Согласно проведенным лабораторным исследованиям ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции», загрязнения рыбы от разлива мазута не обнаружены, показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы», — рассказали в ведомстве.

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