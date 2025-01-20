Азово-Черноморское рыболовство пока не пострадало от нефтеразлива

На данный момент нет необходимости из-за утечки мазута ограничивать промысел в Азово-Черноморском бассейне, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Грязных» уловов не выявили

Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением двух танкеров в Керченском проливе.

Согласно данным ежедневного мониторинга состояния водных биоресурсов, ситуация стабильная, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, в настоящее время нет необходимости ограничивать или запрещать промысел в Азово-Черноморском бассейне.

Рыбаки работают в значительном удалении от зоны чрезвычайной ситуации, уловы исследуются на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов, отметили в пресс-службе.

Рыбоводные угодья успели спасти

Сотрудники Азово-Черноморского филиала Главрыбвода оперативно приняли меры после нефтеразлива — перекрыли протоку, соединяющую систему Кизилташских лиманов с морем. Таким образом предотвращено попадание мазута в уникальный биорезервуар, рассказали в пресс-службе Росрыболовства.

Расположенные в Краснодарском крае Кизилташские лиманы важны для рыбоводства. Также система водоемов является местом обитания и размножения редкого вида птиц — малого баклана, который занесен в Красную книгу РФ.

Ликвидировать последствия аварии на прилегающих пляжах помогают в том числе работники структурного подразделения Главрыбвода — Кизилташского нагульно-воспроизводственного кефалевого хозяйства.

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