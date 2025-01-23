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На совещании в Атлантическом филиале ВНИРО специалисты представили результаты ресурсных исследований в Балтийском море в 2024 г. и обозначили перспективы промысла. Фото пресс-службы института

Наука обрисовала возможности рыболовства на Балтике

На совещании в Атлантическом филиале ВНИРО специалисты представили результаты ресурсных исследований в Балтийском море в 2024 г. и обозначили перспективы промысла.

Трески становится все меньше

В частности, специалисты отмечают доминирующее негативное влияние недостатка (отсутствия) кислорода на гидробионты, их нерест, выживаемость потомства, нагула и прочее. В таких условиях прежде всего существенно снизился репродуктивный потенциал трески.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, происходит сокращение и фрагментация ареалов обитания рыбных популяций не только по площади, но и по объему. Этот процесс влияет на состояние всех водных биоресурсов, скученность популяций рыб может запускать процессы, зависящие от плотности (например, усиление внутривидовой, межвидовой пищевой конкуренции, интенсивность заражения паразитами и т.д.), обратили внимание ученые.

«Можно констатировать, что запас трески в рассматриваемом районе находится на минимальном уровне с начала истории наблюдения. Пелагические виды рыб — шпрот (килька) и сельдь балтийская (салака), наиболее востребованные промыслом, — находятся в биологически безопасных пределах, при этом их промысловый запас в последние годы также снизился», — рассказали во ВНИРО.

Сельди много не везде

По данным института, на фоне существенного уменьшения промысловой нагрузки на сельдь 25-29+32 подрайонов Балтийского моря (за исключением Рижского залива) странами Евросоюза и хорошей силы годовых классов 2022 и 2024 гг. запас находится в удовлетворительном состоянии.

Однако в пределах акватории моря сельдь распределяется неравномерно, отметили специалисты. Так, по данным осенних тралово-акустических съемок значительная плотность численности пополнения и промысловой биомассы сельди отмечается в последние годы лишь в северной части моря (29+32 подрайоны), что в целом и привело к увеличению абсолютных значений нерестовой биомассы для единицы запаса. В 26-м подрайоне численность пополнения и биомасса запаса прибрежной весенненерестующей сельди, формирующей и уловы в Калининградском (Вислинском) заливе, находится на низком уровне, три года подряд отмечаются неурожайные поколения.

Эффективный промысел сельди в 2026 г. возможен лишь при его активном ведении в 32-м подрайоне Балтийского моря (Финском заливе). В 26-м подрайоне, в том числе Калининградском (Вислинском) заливе, ожидается снижение уловов.

Шпрот дает надежду

Величина нерестового (промыслового) запаса шпрота находится в буферной зоне — ниже предосторожного подхода, но выше предельной величины. В пределах акватории моря эта рыба распределяется неравномерно. Наибольшие промысловые скопления, численность пополнения отмечаются в северных районах (28+29 подрайоны), где отсутствует российская акватория промысла.

По данным весенних тралово-акустических съемок в 26-м подрайоне, где и ведется основная добыча шпрота, в 2024 г. численность запаса находилась на минимальном уровне с 2005 г., отмечены три подряд неурожайных поколения (2021-2023 гг.). По информации наблюдателей на промысле, за пять лет только поколение 2024 г. оценено как среднеурожайное.

Другим важным фактором для российского рыболовства в 2026 г. может быть существенное сокращение добычи шпрота в 2025 г. странами Евросоюза (общий допустимый улов снижен в сравнении с 2024 г. на 31%). Это поможет обеспечить успешность отечественного рыболовства при условии формирования промысловых скоплений шпрота в пределах всей акватории 26 подрайона, подчеркнули в институте.

Камбала не особо востребована

Запас речной камбалы 26+28 подрайонов Балтийского моря находится в хорошем состоянии.

Однако этот ресурс слабо востребован промыслом: в 2024 г. квоты по камбале (при наличии промысловых скоплений) были недоосвоены из-за снижения количества судо-суток донного тралового лова, заметили специалисты.

Рыбаки рассчитывают на корректировку правил

В совещании приняли участи представители Западно-Балтийского теруправления Росрыболовства и рыбодобывающих организаций Калининградской области.

В ходе дискуссии рыбаки озвучили предложения по внесению изменений в правила рыболовства для Западного бассейна. По мнению бизнеса, поправки должны позволить оптимизировать промысел пелагических видов рыб в 32-м подрайоне Балтийского моря и обеспечить сохранение пополнения прибрежной салаки в Калининградском (Вислинском) заливе.

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Fishnews

  • На совещании в Атлантическом филиале ВНИРО специалисты представили результаты ресурсных исследований в Балтийском море в 2024 г. и обозначили перспективы промысла. Фото пресс-службы института
  • Кроме ученых, в совещании приняли участи представители Западно-Балтийского теруправления Росрыболовства и рыбодобывающих организаций Калининградской области. Фото пресс-службы ВНИРО
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