«Виктора Гаврилова» торжественно спустят на воду в Калининграде

Церемония спуска на воду крупнейшего в стране БМРТ «Виктор Гаврилов» пройдет в Калининграде 31 января. Запланировано участие руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова.

Торжественный спуск на воду большого морозильного траулера «Виктор Гаврилов» проекта 5670FT пройдет в Калининграде. Судно строится на заводе «Янтарь».

В церемонии примут участие руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, руководство РК имени В.И Ленина и верфи, зампред Госдумы Ирина Яровая, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и глава Камчатского края Владимир Солодов.

Траулер «Виктор Гаврилов» — самый крупный из БМРТ, строящихся в настоящее время на российских верфях, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Водоизмещение судна составляет 14210 тонн, длина — 121 м, экипаж — 148 человек.

Траулер предназначен для лова пелагических пород рыб, а также будет использоваться как плавбаза для переработки рыбы. Рыбоперерабатывающая фабрика сможет выпускать консервы, рыбий жир, муку, а также разделанную и упакованную рыбу. Промысел будет вестись в северо-западной части Тихого океана.

На судне уже смонтированы носовые и кормовые подруливающие устройства, валолиния, погружено крупногабаритное оборудование, отработаны помещения на конструктивность, смонтирована донно-бортовая арматура.

Большой морозильный рыболовный траулер получил название в честь Виктора Родионовича Гаврилова, капитана дальнего плавания, почетного работника рыбного хозяйства РФ.

Судно строится по программе инвестиционных квот. Заложено было в 2019 г.

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