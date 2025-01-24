Регистр привел статистику по рыболовному судостроению

В 2024 г. под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства построено 16 рыбопромысловых судов. Заложены кили 17 единиц рыболовного флота.

Строительство промыслового флота традиционно оставалось одним из наиболее динамичных секторов отечественного судостроения на класс Российского морского регистра судоходства, сообщили Fishnews в пресс-службе РС.

В 2024 г. под техническим наблюдением регистра построено 16 рыболовных судов. Это в том числе «Капитан Мартынов» проекта СТ-192 в Санкт-Петербурге; «Орион» и «Лев» проекта 1701, а также «Валентин Мантуров» проекта 03095 в городе Отрадное (Ленинградская область), «Сергей Приходько» проекта CCa5712LS в Рыбинске (Ярославская область); «Капитан Манжолин» проекта ССа5712P в городе Навашино (Нижегородская область); «Пума» и «Андрей Басаргин» проекта 03141, а также «Наггет» проекта 03142 во Владивостоке; «Апача», «Сокоч» и «Карага» проекта 04130 в Петропавловске-Камчатском.

В этом году, по данным регистра, на российских судостроительных предприятиях спущены на воду 10 рыболовных судов, заложены кили 17 единиц промыслового флота. В целом на начало 2025 г. на разных стадиях строительства под техническим наблюдением РС находится 74 рыболовных судна — это, по информации классификационного общества, составляет порядка 30% от общего количества флота в постройке на класс регистра. Строительство ведется по 20 проектам. Среди них самый крупный из строящихся в России траулер «Виктор Гаврилов» проекта 5670FT, который реализуется на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

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