Рыбоохрана обратит внимание на количество производственных инспекторов

Минсельхоз предусмотрел, что минимум производственных инспекторов у пользователей рыболовных участков является индикатором риска для рыбоохраны. Функции по производственному контролю должны быть включены в новые договоры на РЛУ.

Министерство сельского хозяйства дополнило перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований для организации охраны водных биоресурсов. В списке таких «флажков» учли включение в законодательство понятия производственного контроля, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что индикаторы риска используются при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного мероприятия. Такой индикатор — это соответствие или отклонение от параметров объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушением требований, но с высокой вероятностью говорят о наличии нарушения.

Организация производственного контроля — обязанность, которая должна закрепляться за пользователями рыболовных участков в новых договорах. Это борьба с нарушениями в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Осуществлять такой контроль должны уполномоченные работники пользователя — производственные инспекторы.

В перечень индикаторов риска добавлен производственный контроль работником пользователя рыболовного участка в отношении двух и более РЛУ, которые не имеют общей границы или не прилегают друг к другу, если такой производственный инспектор только один.

Приказ Минсельхоза вступит в силу с 9 февраля.

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