В новом федпроекте «Вода России» не забудут о Доне

Мероприятия по оздоровлению реки Дон войдут в федеральный проект «Вода России». Власти Ростовской области обеспокоены, что в профильную дорожную карту не включено финансирование очистки шахтных отливных вод.

Все мероприятия дорожной карты оздоровления реки Дон войдут в федеральный проект «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» на период с 2025 по 2030 гг., сообщили Fishnews в пресс-службе губернатора Ростовской области.

Разработка нового федерального проекта находится в финальной стадии. В декабре будет завершен отбор федеральными министерствами мероприятий и проектов, предложенных регионами, отметили в пресс-службе губернатора.

Ростовская область уже представила свои предложения в новый федеральный проект. Они включают 74 водохозяйственных мероприятия, в том числе 68 — по расчистке водных объектов, 6 — по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.

Губернатор Василий Голубев выразил озабоченность тем, что в дорожную карту оздоровления реки Дон не включен вопрос об очистке шахтных отливных вод. «Эта проблема существует, ее надо сопровождать более жестко, более конкретно. Должен быть конкретный перечень мероприятий с ритмичным финансированием и информированием. Пока не будет перечня, строчки финансирования, работа идти не будет», — уточнил поручение глава региона.

Ростовская область участвует в реализации дорожной карты по оздоровлению Дона с момента ее принятия федеральным правительством в 2021 г.

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