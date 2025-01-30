Госдума наметила дату рассмотрения законопроекта о рыболовных участках

Правительственный законопроект оговаривает сроки проведения кампании по перезакреплению на новый срок рыболовных участков. В первом чтении Госдума собирается рассмотреть инициативу уже в феврале.

Государственная Дума утвердила календарь рассмотрения вопросов на февраль-март 2025 г. Как сообщает корреспондент Fishnews, первое чтение проекта закона «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (в части уточнения правил и условий заключения договора пользования рыболовным участком) запланировано на 25 февраля. Решение о дате рассмотрения перед этим еще предстоит принять Совету Госдумы (именно он формирует проект порядка работы непосредственно заседания ГД на основе календаря).

Проект изменений закона о рыболовстве был внесен на рассмотрение парламента правительством. Он предусматривает, что договоры на участки, действовавшие на 1 ноября 2024 г., по заявлению пользователя переоформляются до 30 декабря 2025 г. Речь идет о переоформлении без торгов — конкурсов и аукционов. Оговорено, что договоры, не перезаключенные на предложенных условиях, будут действовать до конца срока, а затем должны отправиться на торги.

Инициатива по перезаключению договоров на участки вызвала большой резонанс в связи с условиями расчета и взимания платы за перезакрепление. В отраслевом сообществе уже поднимали вопрос о том, что с кампанией по переоформлению не нужно торопиться.

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