В столице Приморья вновь проводят фестиваль корюшки

Во Владивостоке стартовал седьмой фестиваль зимней рыбы «Корюшка и Ко». До 15 февраля заведения краевой столицы готовы удивлять гостей необычными блюдами из корюшки, наваги и минтая.

Участие в гастрофестивале также принимают несколько предприятий в Хабаровске и Петропавловске-Камчатском. Об особенностях мероприятия в этом году на встрече с журналистами рассказала организатор проекта Татьяна Заречнева.

Жителям и гостям Владивостока предлагают попробовать корюшку из разных дальневосточных регионов — Сахалинской области, Камчатского и Хабаровского краев. А вот местную рыбу практически не найти: уже давно в Приморье наблюдаются низкие подходы. Ученые связывают это с потеплением, ведь корюшка предпочитает холодную воду, поделилась Татьяна Заречнева мнением специалистов.

По словам организатора, ежегодно во время фестиваля съедается около 1,5 тонны корюшки. Также в кафе и ресторанах можно попробовать и другие виды рыб — навагу, минтай и зимнюю камбалу.

Каждое заведение-участник предлагает свои особые блюда. Так, посетители могут попробовать семечки из писуча с авторским соусом, фиш-энд-чипс с навагой, роллы с корюшкой, разную уху и даже наважье мороженое, сообщает корреспондент Fishnews.

Необычный десерт придумали в гастрособытийном пространстве «Агар-агар». Рыба запекается, затем добавляются сливки, сгущенное молоко, яйцо, так и получается шарик мороженого, поделился рецептом бренд-шеф Школы дальневосточной кухни Максим Прокопьев.

При этом блюдо поражает не только своей рецептурой, но и подачей. При оформлении мороженого из наваги команда вдохновлялась особенностями зимней рыбалки в крае. Ежегодно десятки азартных рыбаков в погоне за уловом топят свои машины.

По словам Татьяны Заречневой, подобные гастрофестивали помогают изменить представления людей о рыбе в лучшую сторону. Сейчас организаторы уже начинают подготовку к следующему большому мероприятию «Майские» (ранее он назывался «МидияСаммит»).

Напомним, на Fishnews материалы, посвященные программам и проектам по популяризации рыбной продукции и повышению ее потребления, собраны в специальной рубрике — «Рыба для россиян».

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Арина БУРЛАКОВА, Fishnews