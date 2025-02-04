«Родственница» на Вологодчине продала пенсионеру поддельную икру

В Вологодской области расследуют уголовное дело о реализации поддельной икры. Фигурантка представилась пожилому мужчине дальней родственницей и уговорила купить якобы деликатес высшего качества за 5 тыс. рублей.

Заявление о мошенничестве подала дочь жителя Шексны. Как рассказали Fishnews в пресс-службе областного УМВД, мужчина купил у злоумышленницы две банки икры. Позже у близких пенсионера появились сомнения в качестве продукции. Проверив икру кипятком, они поняли, что товар — подделка.

Личность «родственницы» установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Ею оказалась ранее судимая жительница Ставропольского края. При поддержке коллег из Ставрополья фигурантку допросили. Женщина созналась в содеянном и вернула потерпевшему деньги в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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