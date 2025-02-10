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В прошлом году в рамках федерального национального проекта ХабаровскНИРО получил беспилотные комплексы промышленного класса. Фото пресс-службы филиала

И осетр, и лосось: Хабаровскому филиалу ВНИРО предстоит насыщенный год

Хабаровский филиал ВНИРО планирует вновь провести комплексную экспедицию по оценке запасов амурских осетровых. Об этих и другие интересных направлениях работы на предстоящий год рассказал руководитель ХабаровскНИРО Денис Коцюк.

В нынешнем году специалисты продолжат работу в рамках второй Амурской ихтиологической экспедиции. Это комплекс работ с расширением полевых исследований и внедрением новых направлений и методик, с экосистемным подходом, обратил внимание глава Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

«Мы планируем повторить комплексную экспедицию по оценке биологического состояния и запасов амурских осетровых», — сообщил Денис Коцюк. Предыдущие работы по изучению этих ценных рыб проводились в 2021 г. — также в рамках второй Амурской экспедиции.

Исследования осетровых охватят и морские воды, и пресноводную часть: запланированы работы в Амурском лимане, заливах Сахалинский и Счастья, и на Амуре, сообщает корреспондент Fishnews. Ученые будут работать на участке реки протяженностью почти 1,5 тыс. км, включая пограничные воды. Китайским коллегам предложено также провести исследования в своей части погранвод и обменяться мнениями о состоянии запасов.

Большим событием в жизни ВНИРО стало присвоение в 2024 г. институту статуса государственного научного центра Российской Федерации. Этот высокий статус предполагает применение новых технологий. «У нас есть такое перспективное направление, как внедрение беспилотных летательных аппаратов, подводных телеуправляемых роботов, геоинформационных систем и технологий искусственного интеллекта для автоматизированного учета водных биоресурсов, оценки запасов и последующего прогнозирования», — прокомментировал Денис Коцюк.

В прошлом году в рамках федерального национального проекта ХабаровскНИРО, как и другие филиалы, получил беспилотные комплексы промышленного класса. Ранее хабаровские специалисты успешно освоили использование потребительских моделей беспилотников — теперь, с получением аппаратов промышленного класса, это направление выйдет на новый уровень. Новые БПЛА отличаются большей дальностью и позволят кратно расширить площадь обследуемых водных объектов.

Конечно, важнейшим объектом исследований для Хабаровского филиала остаются тихоокеанские лососи — ресурс, играющий особую роль в рыбном хозяйстве региона. Специалисты уже работают над предложениями на предстоящую путину.

Отметим, что в этом году Хабаровскому филиалу ВНИРО исполняется 80 лет.

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