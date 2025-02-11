«Икорные рейсы» возьмут под контроль еще в двух регионах

Правкомиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о продлении эксперимента по контролю за авиаперевозками лососевой икры и его распространении на Хабаровский край и Чукотку.

Опыт Камчатского края по ограничению перевозок икры непромышленного изготовления в багаже авиапассажиров готовятся распространить на территорию Хабаровского края и Чукотского автономного округа. Проект соответствующего федерального закона поддержан на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности, сообщил в своем телеграм-канале первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

Напомним, эксперимент по контролю за вывозом лососевой икры авиатранспортом стартовал на Камчатке с 1 ноября 2022 г. Пассажирам разрешается провозить в багаже не более 10 кг икры без маркировки и сопроводительных документов.

По данным Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, за время проведения эксперимента в аэропорту Петропавловск-Камчатский проконтролировано более 438 тонн лососевой икры без маркировки изготовителя. Сотрудники ведомства выявили 133 попытки превышения установленного 10-килограммового лимита.

Как сообщает корреспондент Fishnews, внесенный группой депутатов и сенаторов законопроект также предусматривает продление сроков эксперимента до 1 августа 2027 г.

По словам Андрея Яцкина, Совет Федерации будет сопровождать эту инициативу и при необходимости оказывать методическую поддержку по реализации закона в регионах.

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