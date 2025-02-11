Рыбопромышленников Дагестана поддержат субсидиями

Комитет по рыбному хозяйству Республики Дагестан объявил о предстоящем в марте отборе заявок на получение субсидий для аквафермеров, промысловиков и рыбопереработчиков.

Субсидии готовы предоставлять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на проведение мелиоративных работ, на приобретение специализированных кормов и рыбопосадочного материала (оплодотворенной икры, личинок, мальков), сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию комрыбхоза РД.

Кроме того заявки принимаются на поддержку при приобретении технологического оборудования для выращивания, хранения и переработки водных биоресурсов, а также на добычу рыбы, реализованной юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям.

Отбор заявок будет проходить с 12 марта по 22 марта. Максимальный размер субсидии — 7 млн рублей.

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