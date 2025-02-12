По законопроекту о рыболовных участках назначен комитет-соисполнитель

Совет Госдумы назначил Комитет Госдумы по делам национальностей соисполнителем по законопроекту о едином периоде переоформления договоров на рыболовные участки с теми пользователями, кто готов к условиям перезаключения без торгов.

Такое решение принято на заседании Совета Госдумы 10 февраля, следует из материалов нижней палаты парламента, сообщает корреспондент Fishnews.

Комитет, обращаясь по поводу назначения его соисполнителем, указал, что законопроект содержит вопросы, относящиеся к его ведению.

Напомним, что проект изменений федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов правительство передало на рассмотрение Госдумы в декабре. Новые поправки предложены в дополнение к федеральному закону, предусмотревшему возможность для юридических лиц, ИП и общин коренных малочисленных народов перезаключить договор на рыболовные участки без торгов — конкурсов и аукционов. Сейчас подача заявок на переоформление увязана со срокам завершения действия конкретного договора. Однако правительство предложило провести кампанию в единый период — до 30 декабря 2025 г.

Оговорено, что договоры, не перезаключенные на предложенных условиях, будут действовать до конца срока, а затем участки должны отправиться на торги.

Тема вызвала большой резонанс в связи с размером платы за перезаключение договора на участки для промысла лососей.

Законопроект включен в Календарь рассмотрения вопросов Госдумой на 25 февраля.

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