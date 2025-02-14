Рыбу и морепродукты из разных регионов отправляли в 2024 году «рыбным шаттлом»

За прошлый год сервисом «Рыбный шаттл» отправилось более 5 тыс. TEU — это в три раза выше, чем за 2023 г., сообщили в транспортной группе FESCO.

Группа FESCO рассказала о результатах работы сервиса по доставке замороженной рыбы и морепродуктов в рефконтейнерах из России в Восточную и Юго-Восточную Азию через порты Владивосток и Санкт-Петербург за 2024 г.

Организацией перевозок занималась компания «Дальрефтранс», отвечающая в FESCO за транспортировку грузов, требующих соблюдения температурного режима, рассказали Fishnews в пресс-службе группы.

Сервисом «Рыбный шаттл» было отправлено более 5 тысяч TEU (порядка 70 тыс. тонн) в рефрижераторных контейнерах, что более чем в три раза превышает показатели 2023 г. Популярными направлениями, куда FESCO доставляла российскую рыбу и морепродукты, стали Китай, Вьетнам, Япония и Южная Корея. Ключевыми регионами отправки были Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Сахалин, Мурманск и Санкт-Петербург.

Основу грузопотока «Рыбного шаттла» формировали белая рыба (более половины от общего объема отправок — треска, минтай, камбала и другие), кальмар, краб, красная рыба, креветки и прочая продукция из водных биоресурсов.

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