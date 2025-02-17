Эдуард Климов: Собрать всех на одной площадке — важная задача

«Фишньюс» расширяет свои коммуникационные площадки для обсуждения вопросов отрасли, причем тематика не замыкается только на рыболовстве, рассказал председатель совета директоров медиахолдинга Эдуард Климов.

Коммуникационный проект Fishnews Online вот уже практически пять лет помогает оперативно собирать экспертов для поиска решений важных вопросов рыбной отрасли. Об этом председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов рассказал в видеоинтервью для телеграм-канала «Ни рыба ни мясо».

Площадка Fishnews Online зародилась в период пандемийных ограничений, когда сложнее стало совершать деловые поездки. Онлайн-формат давал возможность быстро организовать встречу.

«Можно собрать людей за час и обговорить какую-то проблему — это фантастическая вещь!» — отметил Эдуард Климов.

На площадке Fishnews Online работает Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. «Мы делаем еженедельную планерку руководителей профильных ассоциаций Дальнего Востока уже пять лет», — рассказал глава медиахолдинга.

«Фишньюс» расширяет такие коммуникационные площадки, причем тематика не сводится только к вопросам рыболовства, обратил внимание Эдуард Климов. Это и логистика, и холодильные мощности, и рыбопереработка. Рыбоперерабатывающий сектор играет важнейшей роль, здесь действуют серьезнейшие игроки, отметил председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс».

Рыбохозяйственный комплекс включает целый ряд направлений. Это не только добыча, но и переработка, трейдинг, логистика, хранение. По мнению Эдуарда Климова, сейчас очень не хватает горизонтальных связей между разными звеньями. Объединить всех для коммуникаций на одной площадке — это очень важная задача, считает председатель совета директоров «Фишньюс».

За время существования Fishnews Online на площадке обсуждались такие темы, как оперативность внесения изменений в правила рыболовства, строительство промыслового флота на отечественных верфях, крабовые аукционы, снятие административных барьеров, стимулы для российской рыбопереработки.

Телеграм-канал «Ни рыба ни мясо» посвящен тематике рыбного хозяйства и мясопереработки. Видеоподкасты с экспертами отраслей записывает управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка, куратор этих направлений Кирилл Костына. Ранее в рамках совместно проекта с медиахолдингом «Фишньюс» интервью дали председатель Рыбного союза Александр Панин и генеральный директор «Тихрыбком Групп» Вадим Ермолаев.

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