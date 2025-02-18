Наука мониторит ситуацию на минтаевой путине

К середине февраля флот освоил около четверти суммарного общего допустимого улова минтая по Охотскому морю. По данным отраслевой науки, темпы промысла несколько ниже, чем в аналогичном периоде 2024 г., особенно в Западно-Камчатской подзоне.

Минтай

На минувшей неделе в охотоморской минтаевой путине участвовало от 49 до 83 добывающих судов, в том числе до 59 единиц крупнотоннажного флота. Как отмечается в обзоре Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО), нестабильная метеообстановка в различных частях Охотского моря мешала промыслу и заставляла суда часто менять районы добычи. Несмотря на это, штормовых дней было меньше, чем на предыдущей неделе, что отразилось на промысловых показателях.

По состоянию на 17 февраля нарастающий вылов минтая с учетом Восточно-Сахалинской подзоны и прибрежного лова составил 293,5 тыс. тонн (25,4% общего допустимого улова), сообщает корреспондент Fishnews. В прошлом году на ту же дату было освоено 332,8 тыс. тонн (30,8% ОДУ).

В Камчатско-Курильской подзоне добывающие суда работали вдоль шельфа. Вылов в этом районе с начала года составил 151,9 тыс. тонн — на 3,8 тыс. тонн меньше, чем годом ранее. В Западно-Камчатской подзоне, где промысел шел в основном к югу от 56° с.ш. вдоль шельфа, добыто 62,9 тыс. тонн — отставание от графика прошлого года 57,8 тыс. тонн. Суммарный нарастающий вылов по объединенным подзонам достиг 214,8 тыс. тонн (33,4% ОДУ для камчатских подзон).

В Северо-Охотоморской подзоне наиболее интенсивный промысел суда вели к северо-западу от многоугольника. Флот работал на смешанных скоплениях минтая и сельди. Нарастающий вылов минтая составил 60,2 тыс. тонн (16,6% ОДУ по подзоне) — на 12,9 тыс. тонн больше, чем год назад.

В Восточно-Сахалинской подзоне траловый промысел не осуществлялся. Нарастающий вылов составил 18,4 тыс. тонн (12,3% ОДУ по району) — вдвое больше, чем на аналогичную дату 2024 г.

По прогнозам ученых, в предстоящую неделю промысловая обстановка в Западно-Камчатской подзоне у камчатского побережья и в желобе залива Шелихова останется на прежнем уровне. Продолжится улучшение промысловой обстановки в центральной части Северо-Охотоморской подзоны. В северной части Охотского моря уловы на судо-сутки могут составлять 100–150 тонн у крупнотоннажных судов и 70–100 тонн у среднетоннажного флота.

Сельдь

В Северо-Охотоморской подзоне флот продолжал работать на смешанных скоплениях. У среднетоннажных судов, за вычетом штормовых дней в начале недели, промысел сельди проходил стабильно. Лов сельди вели от 9 до 12 добывающих судов. Ее нарастающий вылов на 17 февраля составил 120 тыс. тонн (38,7% ОДУ) — на 16,4 тыс. тонн выше уровня прошлого года.

Ожидается, что в ближайшую неделю в подзоне временами будет сохраняться штормовая погода. Это может существенно менять результативность промысла сельди у судов всех типов. В среднем суточные уловы на одно судно могут достигать 100–160 тонн для крупнотоннажных судов и 20–60 тонн у среднетоннажного флота.

Берингово море

По данным судовых суточных донесений, в Западно-Беринговоморской зоне нарастающий вылов минтая на 16 февраля составил 28,3 тыс. тонн (3,6% ОДУ) — на 0,8 тыс. тонн меньше, чем годом ранее.

Добывающий флот отработал неполную неделю из-за штормов. Со второй половины недели промысел минтая вели два крупнотоннажных судна со средним выловом за сутки 56,7 тонны.

Прогноз на ближайшие дни не обещает существенных изменений промысловой обстановки из-за штормовых условий. Поэтому, как ожидается, суда, добывающие минтай, к концу недели покинут район промысла.

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