Новости
Свежевыловленный обезглавленный минтай

Наука мониторит ситуацию на минтаевой путине

К середине февраля флот освоил около четверти суммарного общего допустимого улова минтая по Охотскому морю. По данным отраслевой науки, темпы промысла несколько ниже, чем в аналогичном периоде 2024 г., особенно в Западно-Камчатской подзоне.

Минтай

На минувшей неделе в охотоморской минтаевой путине участвовало от 49 до 83 добывающих судов, в том числе до 59 единиц крупнотоннажного флота. Как отмечается в обзоре Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО), нестабильная метеообстановка в различных частях Охотского моря мешала промыслу и заставляла суда часто менять районы добычи. Несмотря на это, штормовых дней было меньше, чем на предыдущей неделе, что отразилось на промысловых показателях.

По состоянию на 17 февраля нарастающий вылов минтая с учетом Восточно-Сахалинской подзоны и прибрежного лова составил 293,5 тыс. тонн (25,4% общего допустимого улова), сообщает корреспондент Fishnews. В прошлом году на ту же дату было освоено 332,8 тыс. тонн (30,8% ОДУ).

В Камчатско-Курильской подзоне добывающие суда работали вдоль шельфа. Вылов в этом районе с начала года составил 151,9 тыс. тонн — на 3,8 тыс. тонн меньше, чем годом ранее. В Западно-Камчатской подзоне, где промысел шел в основном к югу от 56° с.ш. вдоль шельфа, добыто 62,9 тыс. тонн — отставание от графика прошлого года 57,8 тыс. тонн. Суммарный нарастающий вылов по объединенным подзонам достиг 214,8 тыс. тонн (33,4% ОДУ для камчатских подзон).

В Северо-Охотоморской подзоне наиболее интенсивный промысел суда вели к северо-западу от многоугольника. Флот работал на смешанных скоплениях минтая и сельди. Нарастающий вылов минтая составил 60,2 тыс. тонн (16,6% ОДУ по подзоне) — на 12,9 тыс. тонн больше, чем год назад.

В Восточно-Сахалинской подзоне траловый промысел не осуществлялся. Нарастающий вылов составил 18,4 тыс. тонн (12,3% ОДУ по району) — вдвое больше, чем на аналогичную дату 2024 г.

По прогнозам ученых, в предстоящую неделю промысловая обстановка в Западно-Камчатской подзоне у камчатского побережья и в желобе залива Шелихова останется на прежнем уровне. Продолжится улучшение промысловой обстановки в центральной части Северо-Охотоморской подзоны. В северной части Охотского моря уловы на судо-сутки могут составлять 100–150 тонн у крупнотоннажных судов и 70–100 тонн у среднетоннажного флота.

Сельдь

В Северо-Охотоморской подзоне флот продолжал работать на смешанных скоплениях. У среднетоннажных судов, за вычетом штормовых дней в начале недели, промысел сельди проходил стабильно. Лов сельди вели от 9 до 12 добывающих судов. Ее нарастающий вылов на 17 февраля составил 120 тыс. тонн (38,7% ОДУ) — на 16,4 тыс. тонн выше уровня прошлого года.

Ожидается, что в ближайшую неделю в подзоне временами будет сохраняться штормовая погода. Это может существенно менять результативность промысла сельди у судов всех типов. В среднем суточные уловы на одно судно могут достигать 100–160 тонн для крупнотоннажных судов и 20–60 тонн у среднетоннажного флота.

Берингово море

По данным судовых суточных донесений, в Западно-Беринговоморской зоне нарастающий вылов минтая на 16 февраля составил 28,3 тыс. тонн (3,6% ОДУ) — на 0,8 тыс. тонн меньше, чем годом ранее.

Добывающий флот отработал неполную неделю из-за штормов. Со второй половины недели промысел минтая вели два крупнотоннажных судна со средним выловом за сутки 56,7 тонны.

Прогноз на ближайшие дни не обещает существенных изменений промысловой обстановки из-за штормовых условий. Поэтому, как ожидается, суда, добывающие минтай, к концу недели покинут район промысла.

Читайте также: Минтай укрепил позиции на внутреннем рынке

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews
НазадМетки: ОДУминтай
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Все материалы

Интервью

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Для нас важен российский рынок

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Рыболовные участки — это акцентный вопрос

Директор департамента биомедицинской химии Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, руководитель проекта «Биофармацевтические технологии для персонализированной медицины и здоровьесбережения» программы «Приоритет 2030» Владимир СИЛАНТЬЕВ. Фото предоставлено пресс-службой университета

Директор департамента биомедицинской химии Школы медицины и наук о жизни ДВФУ

Владимир СИЛАНТЬЕВ

Над разработкой продуктов из водорослей трудится много людей

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Отрасли нужно «измерить температуру»

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

Продвижение рыбы и морепродуктов на внутреннем рынке — среди самых востребованных профессиональной аудиторией тем, показал опрос, проведенный «Фишньюс»

Как рыбной продукции расширяют возможности на внутреннем рынке

Обзор ситуации на мировом рыбном рынке подготовила аналитическая группа ВАРПЭ

Мировое рыбное хозяйство: борьба без правил за рынки и ресурсы

Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено ЮКРК

Доступ к рыбным ресурсам предоставляют на новых условиях

Предстоит оценить, насколько заинтересованы в икре минтая китайские потребители

Российская икра минтая выходит на новый рынок

События

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» побил собственный рекорд по годовому улову и обработке рыбы среди судов такого судна

«Петр I» вернулся из рейса с новым рекордом

В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex

© 2006—2025 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт
www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.
Политика конфиденциальности в отношении персональных данных   Политика cookie файлов