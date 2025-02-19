Ирина Яровая предложила обсудить тему рыболовных участков с привлечением регионов

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила профильному зампреду Алексею Гордееву обращение по законопроекту о сроках кампании по перезакреплению рыболовных участков. Парламентарий предложила провести обсуждение этого вопроса с участием глав регионов.

В Госдуму поступили письма руководителей дальневосточных субъектов Федерации о законопроекте по участкам, отметила Ирина Яровая. Руководство регионов предлагает скорректировать сроки вступления в силу с подробным экономическим обоснованием.

Поднятые губернаторами вопросы и заявленная позиция заслуживают самого внимательного рассмотрения и поддержки, считает парламентарий.

В связи с этим она попросила курирующего рыбное хозяйство заместителя председателя Госдумы Алексея Гордеева провести обсуждения вопроса с участием глав регионов и выработать общую позицию, сообщает корреспондент Fishnews.

Тема перезакрепления рыболовных участков остается одной из самых чувствительных для целого ряда регионов Дальнего Востока, отметили на конференции Fishnews Online 18 февраля руководители рыбохозяйственных ассоциаций. Вопрос обсуждается с профильными региональными ведомствами, региональными парламентами, сенаторами, рассказали главы отраслевых объединений.

Напомним, что сейчас законопроект о сроках кампании по перезакреплению рыболовных участков без торгов (конкурсов и аукционов) готовится к первому чтению в Госдуме.

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