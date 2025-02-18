Депутаты Камчатки предлагают дать больше времени по рыболовным участкам

Законодательное собрание Камчатского края предложило перенести кампанию по перезакреплению рыболовных участков на 2026 г. Это даст возможность предприятиям подготовиться к перезаключению, заявили в парламенте.

Депутаты Камчатского края высказались по поводу сроков кампании по перезаключению договоров на рыболовные участки. Проект закона, предусматривающий единый период перезакрепления в 2025 г., готовится сейчас к первому чтению в Госдуме. Пользователи участков имеют возможность перезаключить договоры на участки без торгов — конкурсов и аукционов, но при условии внесения платы.

«Главную обеспокоенность у нас вызывает то, что законопроектом предлагается установить единый срок приоритетного переоформления договоров пользования рыболовными участками без торгов до 30 декабря 2025 года. То есть в течение года нашим предприятиям – добытчикам лосося необходимо саккумулировать и выплатить в бюджет около 150 млрд рублей, — прокомментировала спикер краевого парламента Ирина Унтилова. — В условиях, когда сохраняется высокий размер ключевой ставки Центробанка, растут цены на топливо, изменились подходы к взиманию налогов, при огромной закредитованности, большинство камчатских предприятий не смогут изыскать за этот достаточно короткий срок необходимые средства. А это повлечет социально-экономические потрясения, особенно в прибрежных поселках, где предприятия рыбной отрасли являются, по сути, градообразующими».

Председатель ЗС также подчеркнула, что ситуацию усугубит снижение запасов лосося, прогнозируемое на рыбохозяйственной наукой в ближайшие десять лет, сообщили Fishnews в пресс-службе Законодательного собрания.

Спикер отметила, что депутаты выражают мнение всех предприятий Камчатского края, занятых добычей и переработкой лосося.

«В этом вопросе солидарную позицию занимают глава региона, наши сенаторы и вице-спикер Госдумы, камчатские депутаты и сами рыбаки. Свое обращение мы направили в комитет по аграрным вопросам Государственной Думы. Рассчитываем, что наше мнение будет услышано», – сказала Ирина Унтилова.

Напомним, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов высказался по теме рыболовных участков на встрече с президентом.

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