«Икорного» мошенника задержали в Магадане

В Магаданской области задержали жителя региональной столицы, подозревающегося в мошенничестве при продаже икры. Также мужчина оказался причастен к краже.

Фигурант опубликовал в интернете рекламу о продаже красной икры. На нее откликнулись две женщины.

Первая потерпевшая сообщила, что увидела объявление и связалась с продавцом. Он привез контейнеры и попросил оплатить товар переводом. Не проверив икру сразу, покупательница перевела 10 тыс. рублей. Позже женщина обнаружила, что емкости наполнены льдом, а не деликатесом.

«На уловку мошенника попалась еще одна колымчанка, желающая купить лососевую икру. Женщина перевела 45 тыс. рублей в качестве предоплаты, но товара так и не дождалась — продавец под разными предлогами откладывал встречу, а потом и вовсе перестал отвечать», — рассказали Fishnews в пресс-службе областного УМВД.

Оперативники установили, что мошенником является безработный и ранее судимый житель Магадана. Выяснилось, что мужчина также замешан в краже. В январе в ходе распития спиртного он похитил у гражданина телефон стоимостью 30 тыс. рублей. Позже фигурант переподключил мобильный банк потерпевшего к своему номеру и перевел себе на счет 200 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ (кража) и частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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