По «краснокнижным» видам обновят правила добычи

Из новой редакции правил добычи «краснокнижных» видов водных биоресурсов исключат китов и дельфинов. Для отлова морских млекопитающих правительство установило особый порядок.

Проект обновленных правил добычи редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов до 25 февраля проходит процедуру публичного обсуждения. Согласно правилам, вылов таких видов допускается в исключительных случаях и не должен наносить ущерба естественным популяциям и среде их обитания.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в проекте уточняется, что разрешения на добычу для видов водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу региона, выдают терорганы Росрыболовства. Для видов, включенных в Красную книгу России, разрешения на добычу, по-прежнему, выдает Росприроднадзор.

В новых правилах также указано, что особенности вылова морских млекопитающих определяются отдельным постановлением правительства.

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