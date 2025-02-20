По «краснокнижным» видам обновят правила добычи
Из новой редакции правил добычи «краснокнижных» видов водных биоресурсов исключат китов и дельфинов. Для отлова морских млекопитающих правительство установило особый порядок.
Проект обновленных правил добычи редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов до 25 февраля проходит процедуру публичного обсуждения. Согласно правилам, вылов таких видов допускается в исключительных случаях и не должен наносить ущерба естественным популяциям и среде их обитания.
Как сообщает корреспондент Fishnews, в проекте уточняется, что разрешения на добычу для видов водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу региона, выдают терорганы Росрыболовства. Для видов, включенных в Красную книгу России, разрешения на добычу, по-прежнему, выдает Росприроднадзор.
В новых правилах также указано, что особенности вылова морских млекопитающих определяются отдельным постановлением правительства.
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