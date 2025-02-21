Любительская рыбалка на Сахалине осваивает цифровые сервисы

Для любительской рыбалки в Сахалинской области внедрено несколько цифровых сервисов, сообщил на тематическом совещании министр по рыболовству региона Иван Радченко.

Обсуждение по вопросам любительской рыбалки организовали на Сахалине накануне соревнований по подледному лову «Сахалинский лед», сообщает корреспондент Fishnews.

Популярность любительской рыбалки на островах растет. И организацию любительского лова также не обошла стороной цифровизация. Информацию о местах лова собрали в приложении «2ГИС». К местам рыбалки можно проложить маршрут. Приложение также позволяет просигнализировать о незаконной добыче, рассказал на совещании министр по рыболовству региона Иван Радченко.

Есть и сервис для онлайн-покупки путевок рыбаками-любителями — в приложении «Острова 65». Функционал был запущен уже в конце путины прошлого года, и к нему пока подключилось только три пользователя участков. Но в областном министерстве надеются, что популярность сервиса будет расти. Это позволяет избежать случаев, когда человек приехал на рыбалку, а пункт продаж не работает и рыболов не может купить путевку.

В телеграм-канале министерства по рыболовству области создан чат-бот, с помощью которого можно получить информацию по нескольким направлениям. В том числе по любительскому рыболовству, отметил глава ведомства.

На совещании также говорилось о возможностях зарегистрировать сетные орудия лова через портал госуслуг — об этом рассказал представитель Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства Николай Вятсков.

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