Доступ к рыбным ресурсам предоставляют на новых условиях

Крабовые аукционы, инвестиционные квоты на вылов, перезакрепление участков для добычи лососей, донастройка законодательства о сборах за пользование водными биоресурсами — Fishnews рассказывает о ключевых событиях в этой сфере в 2024 году и перспективах на нынешний год.

Крабовые доли пускают на продажу

Росрыболовство продолжает проводить аукционы по закреплению прав на вылов крабов с инвестиционными обязательствами. Через электронные торги распределяются два вида квот — квоты добычи крабов в инвестиционных целях (основные объемы на Дальнем Востоке и Северном бассейне были закреплены в 2019 году) и квоты вылова крабов в инвестиционных целях — 2022.

В минувшем году федеральное агентство пыталось продать доли квоты вылова в инвестцелях — 2022 камчатского краба в Баренцевом море. Однако дважды заявок на участие в аукционе не поступало. Новые торги запланированы на 23 января: стартовая цена лота снизилась с более чем 12,8 млрд рублей при попытке продажи до порядка 10,4 млрд рублей. Всего предполагается продать пять долей квоты по 20% каждая. Покупатели должны будут выполнить инвестиционные обязательства: по двум лотам это создание крупных логистических комплексов, по трем — строительство промысловых судов.

Успехом, хотя и не с первого раза, увенчалась продажа долей квот крабов в инвестиционных целях в Дальневосточном бассейне. Этот комплект уже был реализован на аукционе первой волны в 2019 году, но через четыре года договор с компанией-покупателем «Мерлион» по итогам судебных разбирательств был признан недействительным. В 2024 году лот отошел единственному заявителю — компании из Сахалинской области «Амурское». По условиям договора она должна построить на отечественной верфи краболовное судно. Предприятие уже получило объемы для освоения в 2025 году.

Властям пришлось вернуться и к продаже долей квот вылова в инвестиционных целях глубоководных крабов — стригуна ангулятуса в Охотском и стригуна красного в Японском море. Ранее эти доли уже закреплялись, но затем договоры по разным основаниям были расторгнуты. Отраслевое сообщество предлагало исключить глубоководных крабов из списка для аукционов с инвестиционными обязательствами, отмечая, что это специфические промысловые объекты, но до сих пор такое решение принято не было. Новый аукцион по продаже долей квот вылова глубоководных крабов намечен на 24 января.

Другие крабовые аукционы с инвестиционными обязательствами в нынешнем году пока не предполагаются. Новые торги по распоряжению правительства должны пройти в 2026 году: по крабу-стригуну опилио Восточно-Сахалинской подзоны и стригуну опилио Баренцева моря.

Процесс строительства промыслового флота в рамках выполнения принятых инвесторами обязательств по-прежнему идет непросто. Участникам программы изначально были определены временные рамки, в течение которых должен быть реализован инвестиционный проект: в этом году правительство решило продлить предельные сроки строительства с пяти до семи лет. Для пролонгации требуется банковская гарантия не менее чем в 1 млрд рублей. Возможность продления оказалась востребована у бизнеса.

Инвестквоты нашли желающих

В 2024 году компании определились с участием во втором этапе программы инвестиционных квот. Он проводится на Дальневосточном бассейне.

По итогам первой заявительной кампании второго этапа инвесторы выразили готовность построить 11 береговых заводов. В том числе девять заводов — под квоты вылова минтая и сельди. На Камчатке участниками стали Рыболовецкий колхоз имени Ленина, Колхоз «Ударник» (РК имени Ленина — его учредитель) и «Камчаттралфлот». В Сахалинской области — рыбокомбинат «Островной», а также компании из группы «Гидрострой»: «Курильский рыбак» (с двумя проектами) и «Гавань». В Приморском крае — РК «Новый мир» и «Южморрыбфлот» (входят в группу компаний «Доброфлот»). Зарегистрированная в Приморье компания «Велес-Снек» заявилась на строительство двух береговых производств под квоты добычи разнорыбицы.

«Курильский рыбак» уже ввел два новых завода — на островах Итуруп и Шикотан — в строй, и в связи с этим компании выделены на нынешний год для добычи объемы минтая и сельди.

Нашлись и желающие построить на отечественных верфях суда — с дальнейшим получением прав на вылов. Правда, не столь много, как предполагалось вначале. С двумя проектами по постройке двух крупных траулеров-процессоров во втором этапе решили участвовать компании «Терагра Вест» и «Терагра Ост» (группа «Норебо»): после реализации инвестиционных проектов они должны получить для освоения квоты минтая и сельди. Рыбокомбинат «Островной» включился во второй этап с проектами по постройке двух среднетоннажных судов под квоты трески и палтусов.

Второй этап программы инвестквот предполагает в качестве возможных объектов для вложений строительство не только береговых перерабатывающих заводов и промысловых судов, но и транспортного флота. Рыболовецкий колхоз имени Ленина и рыбокомбинат «Островной» взяли на себя обязательство по постройке двух транспортных рефрижераторов каждый.

Часть долей инвестквот второго этапа в прошлом году осталась нераспределенной — вероятно, по ним будет открыт новый прием заявок на участие в программе.

Новая заявительная кампания проводилась в 2024 году и по первому этапу инвестиционных квот. Отбор прошли два проекта компании «Мурманский траловый флот» (группа «Норебо») и один — «Мурманфишпродактс». Инвесторы выразили готовность построить траулеры-свежьевики и после их ввода в эксплуатацию должны получить для освоения квоты трески и пикши.

При этом продолжается настройка регулирования программы инвестквот. Предельные сроки строительства судов вновь потребовалось увеличить: ряд проектов не укладываются и в уже ранее расширенные временные рамки в восемь лет. Минсельхоз незадолго до новогодних праздников представил проект постановления правительства о продлении максимально разрешенных сроков строительства свыше восьми лет, но в пределах 12 лет. Такая пролонгация позволит решить вопросы перепроектирования судов, которое потребовалось при отсутствии возможность получить западное оборудование, а также замены площадок для достройки отдельных судов, пояснили разработчики документа.

На выезд рыба шла с пошлиной

Гибкие экспортные пошлины, ставку которых Минэкономразвития должно было каждый месяц определять на основе мониторинга курса доллара к рублю, были введены с октября 2023 года и действовали весь прошлый год. Решение распространялось на широкий круг товаров, в число которых попали и рыба и морепродукты.

В отраслевом сообществе призывали пересмотреть список продукции для установления пошлины и отмечали, что это важно для защиты конкурентных позиций российских поставок на зарубежных рынках и поддержки компаний-инвесторов.

Определенные послабления были сделаны: в феврале 2024 года правительство установило квоты на беспошлинный экспорт консервированных рыбы и морепродуктов из Калининградской области. А в ноябре из-под действия пошлин были выведены мороженая сардина, филе минтая, а также товары категории «прочие готовые или консервированные моллюски».

С окончанием года завершилось и действие положения о ставках вывозных пошлин.

Промысловые сборы — донастройка продолжается

С нынешнего года ставки сбора за пользование водными биоресурсами, пересмотренные в 2022 году, подлежат индексации на коэффициент-дефлятор. Сейчас этот показатель составляет 1,08. Таким образом, ставка сбора по минтаю на этот год, например, выросла до 4644 рублей, по треске на Северном бассейне — до 8532 рублей.

В прошлом году в Налоговый кодекс были внесены изменения, уточняющие порядок получения вычета по сбору за пользование ВБР. Законодатели решили обеспечить для предприятий возможность быстрее получать вычет, а также исключили требование об однократности применения уведомления о подтверждение обоснованности использования льготы.

При этом в связи с введением коэффициента-дефлятора закон уточнил, что для расчета вычета применяется ставка сбора, действующая на дату подачи заявления о подтверждении обоснованности применения послабления.

Предлагались и изменения ставок сбора: в июне группа парламентариев передала на рассмотрение Госдумы законопроект в этой сфере. Разработчики поправок выступили за то, чтобы снизить показатели для расчета платежа по зарывающимся моллюскам — спизуле и корбикуле — на Дальнем Востоке и шпроту на Балтике. Однако проект закона принят не был. Ответственный комитет Госдумы — по бюджету и налогам — рекомендовал авторам доработать документ.

Также в прошлом году отраслевые объединения ставили вопрос о необходимости продления периода, когда градо- и поселкообразующие рыбохозяйственные организации могут платить сбор за пользование водными биоресурсами по ставке 15% от нормативной. Пока такая льгота предусмотрена только до конца 2027 года. Но, учитывая роль таких предприятий в жизни прибрежных территорий, преференцию для них нужно сохранить, указали сразу несколько ассоциаций.

Рыболовные участки — тонкостей много

Продолжается подготовка к перезаключению договоров пользования рыболовными участками по закону, принятому летом 2023 года. За прошлый год федеральное правительство и Минсельхоз сформировали подзаконную базу для перезакрепления участков. Так, правительство определило примерный перечень обязательств по участию в социально-экономическом развитии региона, которые должны будут взять на себя пользователи участков для вылова анадромных рыб (а это в том числе тихоокеанские лососи). Также кабмин сформулировал правила организации производственного контроля — работы по борьбе с нарушениями законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, которую должны обеспечить пользователи участков.

Однако наибольшее внимание вызвали принципы расчета и взимания платы за перезаключение договоров на участки без торгов — конкурсов и аукционов. Установленную правительством в июле формулу отраслевое сообщество и региональные власти призывали пересмотреть, отмечая, что платеж получается очень высоким и просто сводит на нет смысл принятого закона о перезакреплении рыболовных участков за добросовестными пользователями. В декабре Министерство сельского хозяйства представило проект изменений постановления, однако и он успел вызвать вопросы. Так, о необходимости доработки проекта заявили в комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В частности, сенаторы указали на то, что проект в случае с участками для промышленного лова анадромных рыб не предусматривает отказа от использования коэффициента-дефлятора при определении расчетных сумм сбора за водные биоресурсы, которые, в свою очередь, закладываются в формулу платы.

При этом в Росрыболовстве подчеркивали: очень важно, чтобы внесение изменений в правила расчета платы было синхронизировано с прохождением законопроекта о единовременных сроках кампании по перезакреплению участков. В конце декабря правительство внесло такой проект закона в Госдуму.

Срок действия некоторой части договоров на рыболовные участки истек в 2024 году, поэтому ряд регионов уже опробовал выработку обязательств для добытчиков.

Минувший год также запомнился введением цифровой маркировки лососевой и осетровой икры, а также консервированной продукции из рыбы и морепродуктов, рекордным выловом иваси и самыми скромными объемами добычи тихоокеанских лососей за 20 лет, денонсацией Россией Конвенции о Международном совете по исследованию моря (ИКЕС).

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Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews