Калининградские зарыбления угрем принесли плоды

Выпуски молоди угря в заливы Балтийского моря дали эффект: там стали массово встречаться подросшие экземпляры. Об этом сообщает агентство по рыболовству Калининградской области со ссылкой на отраслевые институты.

Сейчас европейский угорь (Anguilla anguilla) находится на грани исчезновения и занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы. В 2021 и 2022 гг. были разработаны планы по сохранению запасов угря в Калининградском (Вислинском) и Куршском заливах. Исполнителем работ по подращиванию стекловидной личинки и зарыблениям стала компания «Гудфиш».

Пополнение естественных запасов угря в водах Калининградской области проходит третий год подряд в соответствии с планами. За это время было выпущено порядка 4,45 млн штук подрощенной молоди, в том числе в 2024 г. — более 2,5 млн экземпляров, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального агентства по рыболовству.

По данным ведомства, Атлантический филиал ВНИРО уже сейчас фиксирует первые результаты зарыблений: в заливах Балтийского моря стали массово встречаться мелкие угри непромыслового размера средней массой 150-200 г. Эти экземпляры являются ранее выпущенными в залив подрощенными личинками, подчеркнули в агентстве.

Институт рыболовства и аквакультуры Калининградского государственного технического университета также отмечает, что программы дали положительный эффект: ситуация с угрем стала намного лучше.

Для сохранения популяции угря и поддержания проекта в 2024 г. Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии и АтлантНИРО рассмотрели и одобрили изменения в правила рыболовства для Западного бассейна. Эти поправки ограничивают промысел угря сроком на шесть месяцев, сообщили в региональном агентстве.

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