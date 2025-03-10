Крабовые квоты подешевели в 1,5 раза

Государство попытается продать две доли квоты камчатского краба с инвестиционными обязательствами на Северном бассейне в пятый раз. Стартовая цена при этом вновь снижена.

Росрыболовство запланировало на 27 марта электронный аукцион по продаже двух долей квоты вылова камчатского краба в инвестиционных целях — 2022 в Баренцевом море. Продаются те два лота из пяти, которые не были реализованы в феврале.

Первую попытку продать доли «квот под инвестиции» второго этапа камчатского краба на Северном бассейне Федеральное агентство по рыболовству предприняло в ноябре. Тогда начальная цена лота составляла свыше 12,8 млрд рублей, но после нескольких несостоявшихся торгов снизилась до 8,4 млрд рублей. То есть произошло уменьшение примерно в 1,5 раза, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно условиям программы «квот под инвестиции», покупатели каждого из этих двух лотов должны построить по логистическому комплексу.

Другие три лота, которые приобрели компании «Полярный лосось» и «Арктический лосось», ушли по цене порядка 9,3 млрд рублей каждый.

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