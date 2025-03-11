У Морской коллегии появится президиум

Президент Владимир Путин своим указом предусмотрел создание президиума Морской коллегии. Его должен сформировать председатель коллегии.

Глава государства внес изменения в положение о Морской коллегии и ее состав указом от 10 марта 2025 г. № 140, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусмотрено, что президиум Морской коллегии формируется для решения оперативных вопросов, связанных с обеспечением выполнения ее задач и функций. Председатель коллегии одновременно является председателем президиума. Он же утвердит положение о президиуме.

Решения президиума будут направляться в федеральные и региональные органы власти и организации.

Внесены изменения в состав коллегии. Теперь в ней будут работать губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, глава Роснедр Олег Казанов, вице-премьер Виталий Савельев, губернатор Камчатки Владимир Солодов, вице-президент — руководитель службы безопасности «Роснедр» Урал Латыпов. Исключен экс-руководитель Роснедр Евгений Петров. Внесены и другие изменения уточняющего характера.

Напомним, что Морская коллегия — коллегиальный орган для обеспечения проведения национальной морской политики России. Председатель коллегии — помощник президента Николай Патрушев.

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