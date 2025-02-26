Первое чтение законопроекта о рыболовных участках: интересные детали

При рассмотрении в Госдуме законопроекта о единовременном перезакреплении рыболовных участков замглавы Минсельхоза Максим Увайдов прокомментировал темы рассрочки платежа и границ РЛУ.

На заседании 25 февраля Госдума приняла в первом чтении резонансный проект закона о единых сроках кампании по перезаключению без торгов договоров на рыболовные участки. Представлял законопроект от правительства и отвечал на вопросы депутатов заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов.

Про рассрочку

Для перезаключения договора предприятиям потребуется вносить плату. Особый резонанс вызвали принципы ее расчета и внесения для участков по добыче лососей.

В ближайшее время планируется внести в правительство проект об уточнении рассрочки платежа, сообщил замминистра. «Недавно было совещание у Гордеева Алексея Васильевича (вице-спикер Госдумы — прим. ред.), мы еще раз эту тему повторно посмотрели. Есть протокол», — сказал Максим Увайдов.

Платеж предполагается разбить на четыре части. По ранее принятому постановлению, выплата предусматривается тремя частями, сообщает корреспондент Fishnews.

Про границы

Сейчас принято решение не увязывать перезаключение договоров с уточнением границ рыболовных участков, отметил замглавы Минсельхоза. То есть пересмотра, уточнения, изменения границ при перезакреплении на очередной период, по словам Максима Увайдова, не будет.

«Хотя впереди большая работа, она нужна, она предстоит, но к этой работе должны быть готовы все — и в том числе и субъекты. Пока некоторые субъекты не готовы, поэтому принято было решение, что сейчас мы не накладываем эти изменения на перезаключение», — заявил заместитель министра.

Ранее Максим Увайдов уже сообщал, что перезаключение решено проводить в рамках действующих границ участков. Это сделано, чтобы не создавать неразбериху, уточнял чиновник.

Про бюджет

Единые сроки перезаключения договора позволят, по словам заместителя министра, более эффективно спрогнозировать доходы федерального бюджета.

«Ну и важно, конечно, что эти доходы будут направлены в отрасль», — заявил Максим Увайдов.

Напомним, что сейчас законопроект предусматривает перезакрепление в 2025 г., однако депутаты указали, что сроки кампании по переоформлению еще будут обсуждаться в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению.

Прибрежные регионы, давая свои отзывы, обратились к парламентариями, чтобы они отработали вопросы, связанные со сроками заключения и сроками платежей, сообщил председатель профильного комитета Госдумы Владимир Кашин.

«Я хочу сказать, что эту тему мы обязаны смотреть. Поскольку и в комитете, и в подобном, профильном комитете в Совете Федерации, и депутаты-дальневосточники, и Яровая Ирина Анатольевна, и Алексей Васильевич (Гордеев — прим. ред.), они тоже в этом направлении работают с комитетом активно над поправками уже ко второму чтению. Я думаю, мы обязательно учтем интересы отрасли, рыбаков», — сообщил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Официальный срок представления поправок к законопроекту установлен до 26 марта.

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