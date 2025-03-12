Оздоравливать воронежские реки поможет ВолгоградНИРО

Обследованием рек в Воронежской области займется Волгоградский филиал ВНИРО. Ученые определят состояние биоресурсов, потребности в мелиорации и зарыблении, а также наметят перспективы оптимального использования водных объектов.

По итогам электронного аукциона Волгоградский филиал ВНИРО займется обследованием пяти рек Воронежской области, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального минприроды. Предметом исследования, в частности, станут реки Чигла (включая Сухую Чиглу), Усмань, Богучарка и Икорец в границах Воронежской области.

«Задача подрядчика — подготовить гидробиологическую, ботаническую и ихтиологическую характеристику рек, а также определить возможности их оптимального использования. Также необходимо будет составить перечень видов рыб, рекомендуемых для зарыбления, указав их параметры и объемы выпуска. Кроме того, специалистам необходимо будет выявить степень зарастания рек и подготовить рекомендации по удалению водной растительности», — отметила министр природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер.

Ранее в рамках региональной программы по охране окружающей среды были объявлены конкурсы на зарыбление реки Битюг и выпуски рыбной молоди в Воронежское водохранилище для улучшения его экологического состояния.

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