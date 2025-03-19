Теперь живых крабов можно возить больше и дальше

Инжиниринговая компания «Колд Трейд» модернизировала системы для мультимодальных перевозок живого краба. Теперь в одном контейнере можно транспортировать сразу до 10 тонн продукции вместо 4, а также гарантированно провозить крабов в сохранности на дальние расстояния.

Системы для мультимодальных перевозок востребованы компаниями, добывающими краба в Баренцевом море. Изначально инновационное оборудование проектировалось и изготавливалось по заказу ГК «Антей», которая эксплуатирует его с 2022 г. А в 2023 г. «Колд Трейд» заключила контракт на поставку аналогов с Северо-Западным рыбопромышленным консорциумом (СЗРК).

В первое время крабов возили на грузовиках из Мурманска в Москву. Впоследствии, помимо столицы, стали доставлять гораздо дальше — в Китай, во Владивосток.

«По предложению СЗРК мы занялись модернизацией. Пожелания рыбаков заключались в увеличении сроков и объемов перевозок», — рассказал Fishnews генеральный директор «Колд Трейд» Павел Клименко.

В результате были разработаны и изготовлены две новых модификации систем. Одна из них позволяет увеличить объем перевозки в одном контейнере с 4 до 10 тонн, на время содержания — до двух суток.

Вторая — заточена на увеличение дальности перевозок и на повышение сохранности живых крабов. «Мы добавили ультрафиолетовые лампы, озонирование и дополнительные угольные фильтры. Апгрейд позволяет гарантированно возить в сохранности крабов на дальние расстояния, например Мурманск — КНР или Мурманск — Владивосток», — обратил внимание гендиректор «Колд Трейд».

«Новая система прошла первичные испытания с прицелом на предстоящую апробацию на живом крабе, когда заказчик приступит к освоению своих квот. Теперь рыбаки смогут перевозить больше краба с меньшими затратами», — подчеркнул Павел Клименко.

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