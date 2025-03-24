АРПП предлагает возродить Приморский рыбхозсовет

Члены Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья предложили возродить Приморский рыбохозяйственный совет. Инициативу обсудили на общем годовом собрании отраслевого объединения.

Идею поддержал президент АРПП Георгий Мартынов. Он рассказал, что раньше во всех регионах были свои рыбохозяйственные советы, которые координировали деятельность отрасли.

На общем собрании участники обсудили основные направления и результаты работы объединения. Ассоциация планирует уделить большое внимание кадровому вопросу. Георгий Мартынов стал председателем попечительского совета, созданного на базе Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа (ВМРК). Объединение сохранит сотрудничество и с Дальневосточным государственным техническим рыбохозяйственным университетом (Дальрыбвтузом) в целом, сообщает корреспондент Fishnews.

АРПП продолжает плотное участие в различных рабочих группах Совета Федерации. В рамках этого взаимодействия объединение занимается вопросами законодательства в рыбной отрасли, реализации инвестпроектов под квоты вылова и страхования в сфере аквакультуры.

Представители ассоциации поднимают важные для отрасли вопросы на площадках общественных советов — при Росрыболовстве и ФАС. На особом контроле Ассоциация рыбопромышленных предприятий Приморья держит решение рыбацких вопросов с Федеральной антимонопольной службой.

Отдельно глава АРПП отметил работу Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, во встречах которого участвуют не только руководители ассоциаций рыбодобывающей отрасли, но и, например, представители рыбопереработки, банковского сообщества, логистической сферы. По словам Георгия Мартынова, Координационный совет стал мобильной дальневосточной группой, на которой вырабатываются общие решения — ее деятельность заметна в том числе в правительстве и в администрации президента.

АРПП продолжает контролировать вопросы цифровой маркировки. Как отмечает президент объединения, результаты совместной работы отраслевого сообщества уже видны — мороженую икру лососевых предполагается вывести из-под маркировки.

Еще одна важная тема для ассоциации — сохранение промысла глубоководных крабов. Сейчас объединение добивается выведения глубоководных крабов из системы аукционов с инвестобязательствами. Также АРПП уже выступила с предложением исключить из такого перераспределения синего и камчатского крабов в подзоне Приморья.

Одним из основных советов, в котором АРПП принимает участие, остается ДВНПС. Постоянно ассоциация участвует и в штабах путины — как в минтаевых, так и в лососевых, отметил Георгий Мартынов. Тесное взаимодействие налажено с отраслевой наукой.

Сегодня в состав Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья входят 32 организации общей численностью 12,5 тыс. человек. Ассоциация продолжает работу по принципу кластера, объединяя на одной площадке предприятия разных направлений рыбохозяйственного комплекса.

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