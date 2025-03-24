Новости
Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья провела общее годовое собрание

АРПП предлагает возродить Приморский рыбхозсовет

Члены Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья предложили возродить Приморский рыбохозяйственный совет. Инициативу обсудили на общем годовом собрании отраслевого объединения.

Идею поддержал президент АРПП Георгий Мартынов. Он рассказал, что раньше во всех регионах были свои рыбохозяйственные советы, которые координировали деятельность отрасли.

На общем собрании участники обсудили основные направления и результаты работы объединения. Ассоциация планирует уделить большое внимание кадровому вопросу. Георгий Мартынов стал председателем попечительского совета, созданного на базе Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа (ВМРК). Объединение сохранит сотрудничество и с Дальневосточным государственным техническим рыбохозяйственным университетом (Дальрыбвтузом) в целом, сообщает корреспондент Fishnews.

АРПП продолжает плотное участие в различных рабочих группах Совета Федерации. В рамках этого взаимодействия объединение занимается вопросами законодательства в рыбной отрасли, реализации инвестпроектов под квоты вылова и страхования в сфере аквакультуры.

Представители ассоциации поднимают важные для отрасли вопросы на площадках общественных советов — при Росрыболовстве и ФАС. На особом контроле Ассоциация рыбопромышленных предприятий Приморья держит решение рыбацких вопросов с Федеральной антимонопольной службой.

Отдельно глава АРПП отметил работу Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, во встречах которого участвуют не только руководители ассоциаций рыбодобывающей отрасли, но и, например, представители рыбопереработки, банковского сообщества, логистической сферы. По словам Георгия Мартынова, Координационный совет стал мобильной дальневосточной группой, на которой вырабатываются общие решения — ее деятельность заметна в том числе в правительстве и в администрации президента.

АРПП продолжает контролировать вопросы цифровой маркировки. Как отмечает президент объединения, результаты совместной работы отраслевого сообщества уже видны — мороженую икру лососевых предполагается вывести из-под маркировки.

Еще одна важная тема для ассоциации — сохранение промысла глубоководных крабов. Сейчас объединение добивается выведения глубоководных крабов из системы аукционов с инвестобязательствами. Также АРПП уже выступила с предложением исключить из такого перераспределения синего и камчатского крабов в подзоне Приморья.

Одним из основных советов, в котором АРПП принимает участие, остается ДВНПС. Постоянно ассоциация участвует и в штабах путины — как в минтаевых, так и в лососевых, отметил Георгий Мартынов. Тесное взаимодействие налажено с отраслевой наукой.

Сегодня в состав Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья входят 32 организации общей численностью 12,5 тыс. человек. Ассоциация продолжает работу по принципу кластера, объединяя на одной площадке предприятия разных направлений рыбохозяйственного комплекса.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья провела общее годовое собрание
  • Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ
    •
    НазадМетки: ФАСаквакультурадальний востокикракластеркрабправительстворосрыболовствострахование
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Республики Карелия Игорь ЗУБАРЕВ

    Зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Игорь ЗУБАРЕВ

    Сохранение биоресурсов и тонкая донастройка нормативной документации — ключевые моменты для отраслевого законодательства

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    В отрасли идет глобальная модернизация

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина УНТИЛОВА. Пресс-служба регионального парламента

    Председатель Законодательного собрания Камчатского края

    Ирина УНТИЛОВА

    Предприятиям нужно время на подготовку к изменениям

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

    Роман ВИТЯЗЕВ

    Российской марикультуре требуется перезагрузка

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей НЕСВЕТОВ

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Сергей НЕСВЕТОВ

    Для нас важен российский рынок

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Рыболовные участки — это акцентный вопрос

    Все интервью

    Личное мнение

    Генеральный директор Рыболовецкого колхоза «Восток-1» Александр САЙФУЛИН

    Генеральный директор Рыболовецкого колхоза «Восток-1»

    Александр САЙФУЛИН

    России необходимо возобновить глубоководные исследования

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

    Все материалы

    Крупным планом

    Инкубатор «Вкусвилла» — один из примеров коллаборации ритейла, промышленности и образовательных учреждений. Фото предоставлено пресс-службой «Вкусвилла»

    Как студенты разрабатывают новинки для рыбной полки

    Продвижение рыбы и морепродуктов на внутреннем рынке — среди самых востребованных профессиональной аудиторией тем, показал опрос, проведенный «Фишньюс»

    Как рыбной продукции расширяют возможности на внутреннем рынке

    Обзор ситуации на мировом рыбном рынке подготовила аналитическая группа ВАРПЭ

    Мировое рыбное хозяйство: борьба без правил за рынки и ресурсы

    Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено ЮКРК

    Доступ к рыбным ресурсам предоставляют на новых условиях

    События

    Участники чемпионата по направлению «Прибрежное рыболовство»

    Студенты ВМРК показали свои умения на чемпионате «Профессионалы»

    МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» побил собственный рекорд по годовому улову и обработке рыбы среди судов такого судна

    «Петр I» вернулся из рейса с новым рекордом

    Все события

    Продвигая рыбу

    Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

    Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

    Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

    От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex

    © 2006—2025 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт
    www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.
    Политика конфиденциальности в отношении персональных данных   Политика cookie файлов