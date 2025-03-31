Еще один участник схемы с освидетельствованием флота получил приговор

На Камчатке осудили бывшего начальника Северо-Восточного отделения Дальневосточного филиала Российского морского регистра судоходства. Наказанием за получение взяток стали крупный штраф и колония строгого режима.

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор в отношении 46-летнего местного жителя. Он осужден по пунктам «а» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, в том числе в крупном размере).

Обвиняемый «привлек подчиненных ему сотрудников к занятию преступной деятельностью и предложил им совместное получение вознаграждений от судовладельцев за ускоренное и беспрепятственное освидетельствование рыболовных судов предприятий и выдачу разрешительной документации на их эксплуатацию», рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, с июня по декабрь 2023 г. соучастники получили свыше 2,5 млн рублей за совершение действий в интересах семи юридических лиц.

С учетом позиции Камчатской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 4 млн рублей.

Также он лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, сроком на пять лет. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее были вынесены обвинительные приговоры в отношении четырех взяткодателей, двух взяткополучателей и посредника, отметили в прокуратуре.

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