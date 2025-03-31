К запасам угря на Балтике прибыло весеннее пополнение

В Калининградской области продолжается работа по восстановлению природной популяции угря. В конце марта в свободное плавание выпустили новую партию подращенной молоди ценной рыбы.

Подращенной молодью европейского речного угря 27 марта зарыбляли Калининградский залив Балтийского моря. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Западно-Балтийского теруправления Росрыболовства, в естественную среду обитания отправилось 400 тыс. особей навеской более 5 г.

Работы по восстановлению популяции угря в регионе ведутся с 2022 г. По данным науки, первые результаты этой деятельности уже заметны — в заливах Балтийского моря стали чаще встречаться молодые угри непромыслового размера.

В Калининградской области угорь длительное время был важным объектом промысла. Максимальные уловы доходили до 180 тонн в год. Однако запасы этой ценной рыбы были подорваны, в том числе из-за перелова.

Сейчас восстановить природную популяцию пытаются за счет искусственного воспроизводства. Только в 2024 г. объемы выпуска молоди угря в естественную среду обитания превысили 2,8 млн экземпляров.

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