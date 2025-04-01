Совет Федерации предложил дать инвесторам время на обкатку

Совет Федерации рекомендовал правительству проработать вопрос об освобождении от ответственности участников программы инвестквот за невыполнение обязательств по выпуску продукции на береговом заводе в первый год после ввода предприятия в строй.

Такая рекомендация вошла в постановление верхней палаты парламента по итогам правительственного часа с вице-премьером Дмитрием Патрушевым.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правительству предложено проработать вопросы о внесении в правила предоставления сведений и правила расчета объема производства рыбопродукции, утвержденные постановлением от 3 ноября 2023 г. № 1853, изменений в части освобождения рыбоперерабатывающих предприятий от штрафных санкций за несоблюдение особого условия в договоре на долю инвестквоты, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 33.7 закона о рыболовстве, в первый год после ввода завода в эксплуатацию.

«Это год запуска. И эта практика существует по многим отраслям. И промышленность, и мировая практика: первый год не штрафовать», — обратилась к регуляторам на правчасе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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