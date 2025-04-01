Коллегия Росрыболовства соберется 8 апреля

Показатели работы отрасли и Росрыболовства за 2024 г. и задачи на 2025 г. рассмотрят на расширенном заседании коллегии ведомства. Особое внимание будет уделено вопросам организации рыболовства, внутреннему рынку рыбопродукции и аквакультуре, отметили в федеральном агентстве.

Росрыболовство анонсировало заседание коллегии. Мероприятие в расширенном формате глава ведомства Илья Шестаков проведет 8 апреля.

Традиционно коллегия рассмотрит итоги работы рыбного хозяйства и Федерального агентства по рыболовству за минувший год и задачи на предстоящий период.

«Особое внимание участники заседания уделят вопросам организации рыболовства, насыщения внутреннего рынка рыбной продукцией, развития аквакультуры», — сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Будут обсуждаться также финансовые результаты рыбной промышленности и ключевые для отрасли законодательные инициативы, развитие рыбохозяйственной науки и образования, в том числе ход Большой африканской экспедиции Росрыболовства.

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