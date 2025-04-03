Совфед поддержал беспошлинный экспорт в Абхазию

Совет Федерации одобрил протокол с поправками в межправительственное соглашение России и Абхазии о режиме торговли товарами. Документ позволяет поставлять ряд товаров, включая рыбопродукцию, в Абхазию без применения вывозных таможенных пошлин.

Накануне документ прошел процедуру ратификации в Госдуме. Напомним, ранее протокол уже применялся во временном формате с 27 июля по 31 декабря 2024 г.

Действие протокола распространяется на ряд наиболее значимых для Абхазии товаров, включая экспортируемые под кодами ТН ВЭД ЕАЭС 03 (кроме 0302 35 190 0, 0302 99 000 9), а также 16, то есть на продукцию из водных биоресурсов.

Беспошлинный вывоз этих товаров допускается в объемах, которые устанавливаются, исходя из годового объема их внутреннего потребления в Абхазии.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на заседании Совфеда поправки представил сенатор Алексей Кондратьев. Он отметил, что исключение для Абхазии делается, «учитывая особый характер отношений» между двумя странами, а также «принимая во внимание, что Россия является основным торговым партнером Республики Абхазия».

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