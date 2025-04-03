Ситуация с глубоководными крабами остается в зоне внимания сенаторов

Только с конца прошлого года доли квот вылова глубоководных крабов с инвестиционной нагрузкой выставлялись на торги четыре раза, однако желающих приобрести права на вылов до сих пор не нашлось. В профильном комитете Совета Федерации призвали регуляторов посмотреть на эффективность подходов к освоению ресурса.

Аукцион по продаже долей квот добычи глубоководных крабов, запланированный на 3 апреля, признан несостоявшимся — на участие в торгах не поступило заявок. Всего с 2019 г. доли квот вылова крабов-стригунов ангулятуса и красного в Дальневосточном бассейне с инвестиционной нагрузкой государство продавало 14 раз.

При этом объемы под эти квоты замораживаются, и возможности осваивать их нет: на 2025 г. в такой резерв попало свыше 6,5 тыс. тонн крабов, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Члены Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обратились к курирующему рыбное хозяйство вице-премьеру Дмитрию Патрушеву по проблематике глубоководного промысла. Сенаторы просят зампреда правительства поручить профильным ведомствам проработать вопрос об исключении глубоководных крабов из списка объектов для аукционов с инвестиционными обязательствами.

«Мы очень признательны членами Совета Федерации за внимание к вопросу. Он действительно важный для эффективного освоения ресурсной базы и сохранения глубоководного промысла», — прокомментировал Георгий Мартынов.

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