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Побережье Сахалина

Новые места лова для рыбаков Сахалина и Курил нанесли на интерактивную карту

В Сахалинской области существенно расширился список мест для свободного вылова рыбаками-любителями горбуши в пределах суточной нормы. Эти изменения уже учтены на интерактивной карте для рыболовов, сообщил глава профильного министерства Иван Радченко.

В путину этого года рыбаки-любители Сахалинской области смогут воспользоваться интерактивной картой в приложении «2ГИС» для того, чтобы построить удобный маршрут до новых мест лова. В сервисе учтены последние изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна, рассказал Fishnews министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Перечень мест для свободного лова горбуши рыбаками-любителями расширен до 78: добавились акватории в разных районах региона: Ногликском, Александровск-Сахалинском, Томаринском, Холмском, Невельском, Курильском и Смирныховском городских округах. Полный список — в приложении № 5 к правилам рыболовства для Дальневосточного бассейна.

Ловить горбушу в таких местах рыбаки могут без путевок, но нужно соблюдать правила рыболовства, в том числе суточную норму, напомнил министр. Суточная норма увеличена с этого года с трех экземпляров горбуши до пяти.

Проект по созданию интерактивной карты для рыбаков-любителей реализован при участии регионального министерства. С помощью приложения неравнодушные граждане могут в том числе сообщить о браконьерстве.

Также в прошлом году запущен сервис для онлайн-покупки путевок — в приложении «Острова 65».

«У нас стоит задача, чтобы все пользователи участков для любительского рыболовства были подключены к этому сервису. И у жителей была возможность купить путевку не только непосредственно в местах лова, но и удаленно через интернет», — отметил Иван Радченко.

Развитие любительского рыболовства в Сахалинской области продолжается — эта работа ведется по поручению губернатора Валерия Лимаренко, подчеркнул министр.

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