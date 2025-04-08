Изменения преждевременны: в комитете Госдумы прокомментировали законопроект по квотам под инвестиции

Вопросы преференций для экспортно ориентированного сегмента рыбного рынка требуют глубокого обоснования и дополнительной проработки, заявил председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. Его комментарии по законопроекту об изменениях в программе квот под инвестиции опубликованы на сайте комитета.

Напомним, что группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, которые предусматривает изменения в регулировании по инвестиционным квотам и квотам добычи крабов в инвестиционных целях. Предоставление права на вылов в рамках таких квот предложено продлить с нынешних 15 до 20 лет, а по крабам предоставлять право на вылов уже в год проведения аукциона. Разработчики поправок объяснили необходимость их внесения изменениями экономики проектов по объективным причинам.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на сайте профильного комитета Госдумы — по аграрным вопросам — опубликовали комментарии председателя комитета Владимира Кашина по законопроекту.

По его мнению, предлагаемые изменения ставят «в неравные условия рыбаков, направлены на защиту экспортоориентированных пользователей и, очевидно, преждевременны, учитывая низкие темпы обновления рыбопромыслового флота, а, значит, недостаточную эффективность по реализации взятых на себя обязательств».

«Создание льготных условий компаниям, которые взяли на себя обязательства по строительству судов, однако не исполняют их по разным причинам, требует существенных обоснований, учитывая, что в целях поддержки таких пользователей дополнительно вводились различные механизмы поддержки, в том числе понижающие коэффициенты, снижающие первоначальную цену на добываемый водный биоресурс», — говорится в сообщении.

Отмечено, что «такая экономия в совокупности с ростом цен на краба на зарубежных рынках покрывает издержки, возникшие вследствие введения в отношении Российской Федерации санкционных ограничений, а также повышения ключевой ставки».

По мнению Владимира Кашина, «реализация предложения о безвозмездном увеличении срока, на который заключаются договоры о закреплении и предоставлении квот добычи (вылова) краба, несет риски неэффективного использования водных биоресурсов, а, значит, велики риски негативных экономических последствий для отрасли и государства». Ссылаются в комитете и на то, что крабы — это высоколиквидная продукция, которая в основном поставляется за рубеж.

Председатель комитета отметил, что вопросы предоставления преференций экспортно ориентированному сегменту рыбного рынка требуют глубокого обоснования и дополнительной проработки.

Читайте также: Разработчики объяснили изменение подходов по крабам необходимостью эффективно осваивать ресурс

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews