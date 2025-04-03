Разработчики объяснили изменение подходов по крабам необходимостью эффективно осваивать ресурс

Законопроект, внесенный сенаторами в Госдуму, предусматривает возможность осваивать квоты вылова крабов в инвестиционных целях уже в год проведения аукциона. Это учитывает особенности недавних процедур по распределению долей, отметили разработчики.

Проект изменений закона о рыболовстве, переданный на рассмотрение в Госдуму группой сенаторов, предусматривает увеличение срока, на который предоставляется право добычи по квотам под инвестиции, с 15 до 20 лет. Также предложены изменения по принципам доступа к ресурсу по итогам крабовых аукционов, сообщает корреспондент Fishnews.

Разработчики указали, что в начале этого года Росрыболовство провело процедуры по распределению долей квоты вылова краба в инвестиционных целях — 2022 в Северном бассейне. Однако по действующему законодательству право на добычу может быть реализовано только со следующего года.

При этом часть общего допустимого улова, утвержденная по направлению квот добычи крабов в инвестиционных целях, не может быть введена в оборот в нынешнем году. Это повлечет неосвоение ресурсов, снижение финансово-экономических показателей рыболовства, снижение объемов и стоимости экспорта российской рыбной продукции, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициаторы поправок предлагают предусмотреть, что право на добычу предоставляется прямо в год проведения аукционных процедур.

О том, какие компании приобрели долей квоты вылова камчатского краба на Северном бассейне в этом году, можно прочитать по ссылке.

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