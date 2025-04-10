Поставки рыбы и морепродуктов из Вьетнама завершили квартал в плюсе

Экспорт рыбной продукции из Вьетнама в стоимостном выражении в январе-марте 2025 г. достиг 2,45 млрд долларов — на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Главными драйверами роста стали креветка и пангасиус.

Информацию опубликовала Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), сообщает корреспондент Fishnews. По данным отраслевого объединения, стоимость экспорта креветок за первые три месяца 2025 г. составила 931,6 млн долларов, что на 35,7% выше уровня прошлого года. Основными рынками сбыта для вьетнамской креветки остаются Китай, США и Евросоюз. Главными «креветочными конкурентами» республики являются Эквадор и Индия.

Продажи вьетнамского пангасиуса за рубеж принесли 465 млн долларов — на 13% больше, чем годом ранее. Сравнительно небольшой рост специалисты связывают с охлаждением мирового рынка, геополитической нестабильностью и продолжающимися антидемпинговыми мерами со стороны Соединенных Штатов.

Ключевыми факторами успеха рыбных экспортеров Вьетнама эксперты называют стабильные цены на сырье и стратегический сдвиг в сторону выпуска продуктов с высокой добавленной стоимостью. Все больше производителей переходит от поставок сырья к глубокой переработке, что повышает их конкурентоспособность на внешнем рынке.

Также отмечен резкий рост экспорта крабов, в том числе крабов-плавунцов, и моллюсков с раковиной. Доходы от поставок этих биоресурсов составили 86,4 млн долларов — на 66% больше, чем в первом квартале 2024 г. Всплеск спроса обусловлен прежде всего новогодними праздниками в Китае, когда традиционно растет потребление морепродуктов.

Продажи тунца выросли всего на 3,6% — до 222,7 млн долларов. Низкий показатель VASEP связывает с различными экспортными сложностями, в частности жесткими правилами Евросоюза по защите от продукции ННН-промысла.

Беспокойство также вызывает возможное введение новых таможенных пошлин на уровне 46% со стороны США. VASEP уже обратилась к правительству Вьетнама с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию. По словам представителей отрасли, введение заградительных по своей сути пошлин нанесет серьезный удар по рыбному экспорту республики, особенно по продажам креветок, тунца и пангасиуса.

Стоимость ежегодных поставок вьетнамской рыбопродукции в США оцениваются в 2 млрд долларов — это 20% от общего объема экспорта рыбы и морепродуктов республики.

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