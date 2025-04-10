Для ТОР в Магадане готовят почву

Госдума поддержала в первом чтении законопроект, позволяющий создать в Магаданской области территорию опережающего развития. После выхода изменений Минвостокразвития вместе с КРДВ и правительством региона утвердит комплексный план развития новой ТОР.

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроекты, касающиеся создания в Магаданской области новой территории опережающего развития (ТОР) с сохранением в регионе режима свободной таможенной зоны. Первый законопроект предполагает снятие ограничения на запуск ТОР в границах особой экономической зоны.

«В 1999 году, когда социально-экономическое положение Магаданской области было критическим, в регионе создали первую в стране особую экономическую зону (ОЭЗ). В законодательстве для ее резидентов прописали освобождение от федеральных налогов и эксклюзивный таможенный режим. Но за прошедшие 25 лет задачи инвестполитики и условия ведения бизнеса серьезно поменялись. Мы предлагаем донастроить действующие в Магаданской области налоговые преференции с применением новых механизмов господдержки и лучших практик стимулирования бизнеса. За основу взят успешно действующий в других дальневосточных и арктических регионах экономический режим ТОР», — заявил замглавы Минвостокразвития Виталий Алтабаев.

В рамках внесенных законопроектов предлагается создать в административных границах Магадана новый режим территории опережающего развития.

Для того чтобы избежать дублирования льгот, в Налоговом кодексе РФ будут упразднены действующие для ОЭЗ преференции. Это предусмотрено вторым законопроектом.

«Среди основных преимуществ налоговых преференций ТОР перед ОЭЗ: освобождение на пять лет от налогов на имущество и землю, льгота по страховым взносам (7,6% на 10 лет), льготная аренда земли и льготный выкуп в случае реализации инвестиционного проекта», — рассказали Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития.

Перспективными инвестиционными проектами для будущей ТОР названы предприятия судоремонта, рыбопереработки, логистики, обслуживания горнорудной техники, а также индустрия туризма.

После принятия закона Минвостокразвития России совместно с КРДВ и правительством Магаданской области утвердит комплексный план развития новой ТОР.

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