Суда под инвестквоты — на контроле у кабмина

Правительство продолжает мониторить достройку флота под инвестквоты. Вопросы финансирования и сроков сдачи судов обсудили на совещании в рамках инцидента № 42 под председательством вице-премьера Дмитрия Патрушева.

Зампредседателя правительства Дмитрий Патрушев провел очередное совещание в продолжение работы в рамках инцидента № 42 «Рыбопромысловые суда» с участием представителей профильных ведомств и Объединенной судостроительной корпорации. Участники мероприятия обсудили вопросы, связанные с финансированием и графиками достройки судов.

Инцидент № 42 «Рыбопромысловые суда» был создан для координации работ по завершению строительства рыбопромысловых судов по программе «квоты под инвестиции». В этом формате используется специальная система управления проектами, которая позволяет оперативно согласовывать действия участников и вести мониторинг реализации проектов в режиме реального времени.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, по итогам инцидента планируется завершить строительство 90 рыбопромысловых судов, 40 уже сданы заказчикам.

Ранее на расширенном заседании коллегии Росрыболовства вице-премьер подчеркнул нацеленность на результативную работу инцидента. «Процесс мы обязательно доведем до логического завершения, когда все проекты будут у нас реализованы», — заявил Дмитрий Патрушев.

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