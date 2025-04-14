Якутия считает нужным уменьшить таксы по осетру и муксуну

Парламент Якутии инициирует пересмотр такс для расчета ущерба, причиняемого запасам сибирского осетра и муксуна. Суммы, которые приходится выплачивать за незаконную рыбалку, являются неподъемными для местного населения, отмечают депутаты региона.

Вопрос рассмотрели на заседании постоянного комитета Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии. Депутаты утвердили проект постановления об обращении в правительство РФ, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального парламента.

Председатель комитета Андрей Находкин рассказал, что в Ил Тумэн поступают обращения от граждан, обеспокоенных высокими размерами такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биоресурсам.

«Такса для исчисления размера ущерба, причиненного сибирскому осетру, обитающему в бассейне реки Лены, составляет 160 456 рублей за одну рыбу, независимо от размера и веса. При этом в соответствии с правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, вылов сибирского осетра на территории Республики Саха (Якутия) разрешен с определенными ограничениями на специально отведенных рыболовных участках, предназначенных для организации любительского рыболовства. В нашей республике имеется 26 таких участков, которые расположены в бассейне реки Лена», — обратил внимание Андрей Находкин.

Однако, подчеркнул он, при осуществлении любительского рыболовства в бассейне Лены сибирский осетр довольно часто попадает в сетные орудия добычи.

Так, в 2020 г. районный суд республики оштрафовал гражданина за незаконный вылов 33 осетров, сумма ущерба превысила 10 млн рублей. Дело вызвало большой общественный резонанс.

В 2021 г. в отношении троих жителей республики было возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов на реке Лене. Сумма причиненного ущерба составила более 104,7 млн рублей, каждый фигурант должен возместить государству по 35 млн рублей.

В подобных уголовных делах сумма ущерба, рассчитанная по установленной таксе, является непосильной для граждан, обратили внимание в комитете. Парламент Якутии считает, что установленный размер ущерба по сибирскому осетру, обитающему в бассейне Лены, очень высок, особенно с учетом того, что в отношении этого вида ведется как промышленное, так и любительское рыболовство.

Кроме того, депутаты указали, что в сентябре 2023 г. размер таксы для исчисления размера ущерба по муксуну был увеличен с 3,64 тыс. до более 70 тыс. рублей за одну особь.

Ил Тумэн считает необходимым:

- внести изменения в методику, исключив из формулы коэффициент для будущих поколений водных биоресурсов (в ней уже учитывается коэффициент промыслового возврата, отметили депутаты);

- актуализировать исходные данные по промысловому возврату в соответствии с действующим приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 31 марта 2020 г. № 167.

Таким образом, Государственное собрание Якутии предлагает рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление правительства РФ.

С учетом актуализированных данных размеры такс при пересчете составят 68 868 рублей по сибирскому осетру и 2 306 рублей по муксуну.

По мнению Ил Тумэн, это позволит обеспечить более адекватное возмещение нанесенного ущерба водным биоресурсам.

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