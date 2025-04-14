Китобои Исландии вновь не выйдут на промысел

Единственной исландской китобойной компании Hvalur разрешили добыть 200 финвалов в 2025 г., однако предприятие не стало выходить на промысел. По данным зарубежных СМИ, причиной такого решения стала глобальная экономическая нестабильность.

В прошлом году компания также отказалась от промысла — из-за задержки выдачи разрешения. Проволочка не позволила китобоям должным образом спланировать сезон, сообщает корреспондент Fishnews.

Генеральный директор Hvalur Кристьян Лофтссон заявил, что в текущих экономических условиях исландским китобоям нет смысла начинать промысел, однако это решение может быть пересмотрено в следующем году.

По данным местной прессы, на решение повлиял целый ряд факторов: инфляция в Японии — на основном рынке сбыта компании, нестабильные цены на китовое мясо и неопределенность на мировом рынке, связанная с изменением таможенных пошлин.

Китобойный сезон в Исландии обычно длится с середины июня по сентябрь. В последние годы местные компании сталкивались с серьезными трудностями. В 2020 г. китобойная компания IP-Utgerd прекратила работу из-за резкого падения спроса на китовое мясо во время пандемии COVID-19, и Hvalur осталась единственным предприятием страны, продолжающим заниматься китобойным промыслом.

По данным зарубежных СМИ, в декабре 2024 г. тогдашний премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон выдал Hvalur пятилетнюю лицензию на китобойный промысел. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны экологов и защитников прав животных как внутри страны, так и за ее пределами.

Читайте также: Рыбному экспорту Исландии помогает аквакультура

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews