Национализированному Мурманскому рыбному порту возвращают активы

Арбитражный суд Мурманской области признал недействительными сделки по выводу основных средств Мурманского морского рыбного порта (ММРП) в пользу частных лиц. Дело слушается в контексте национализации предприятия.

В соответствии с решением суда, признаны недействительными сделки по отчуждению единого имущественного комплекса в виде здания холодильника с административно-бытовым корпусом (11,7 тыс. кв. метров), склада рыбной муки (1,4 тыс. кв. метров), части здания совмещенного склада (1,9 тыс. кв. метров), здания бытового корпуса Южного района (6,8 тыс. кв. метров). Эта недвижимость подлежит возврату в собственность порта.

Также признан недействительным договор займа и допсоглашения к нему о ссуде порту в общей сложности 1 млрд рублей.

По данным пресс-службы предприятия, рыбачья гавань в Мурманске (впоследствии — ММРП) появилась в 1920-х гг. В пик расцвета, в 1990 г., грузооборот порта достиг 3,3 млн тонн. Впоследствии этот показатель снизился многократно.

Мурманский морской рыбный порт вошел в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный указом президента России от 4 августа 2004 г. № 1009. Позднее ММРП был исключен из перечня и внесен в план приватизации. В 2015 г. 100% акций порта были проданы частной компании за 1,026 млрд рублей.

В октябре 2022 г. Арбитражный суд Мурманской области по иску ФАС взыскал в пользу государства 100% акций ММРП. После национализации порт был передан в ведение Росрыболовства.

Осенью 2023 г. новое руководство ММРП провело инвентаризацию сделок, совершенных предыдущими владельцами, по результатам которой была инициирована серия арбитражных процессов о возврате в собственность порта отчужденных активов. При этом суды признают стратегическое значение предприятия.

Читайте также: Апрель оказался щедр на законопроекты в рыбной отрасли

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews