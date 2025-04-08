Апрель оказался щедр на законопроекты в рыбной отрасли

Начало апреля отметилось внесением в Госдуму ряда изменений по регулированию в рыбной промышленности. Законопроекты и связанные с ними вопросы члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обсудили на конференции Fishnews.

Продолжается корректировка правовой базы по квотам вылова под инвестиции. Так, по программе рыбных инвестквот правительство уже предусмотрело возможность продления срока реализации инвестиционного проекта свыше 8 лет, но в пределах 12 лет. Кроме того, вышли изменения по оценке выполнения обязательств по вылову участниками программы, построившими судно, и по производству продукции инвесторами, вложившимся в береговой завод.

Сенаторы внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий увеличение срока предоставления прав на вылов по квотам под инвестиции до 20 лет. Также предложено предоставлять возможность освоения квот крабов в инвестиционных целях прямо в год проведения аукциона.

Уже принятые и только предложенные изменения члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обсудили на конференции Fishnews Online. Регулирование механизма квот под инвестиции остается в зоне постоянного внимания совета: компании — участники программы входят в состав ассоциаций, кроме того, реализация программы влияет на отрасль в целом.

Рассматривалась на конференции и еще одна инициатива: депутаты и сенаторы передали в Госдуму законопроект о распространении производственного контроля на участки аквакультуры. Сейчас такой механизм уже предусмотрен для новых договоров на рыболовные участки.

Члены совета отметили: очень важно доработать возможности производственного контроля для того, чтобы он был по-настоящему действенным инструментом по сохранению водных биоресурсов и урожаев аквакультуры. При этом недопустимо, чтобы при установлении обязанностей по производственному контролю добросовестные пользователи участков сталкивались с претензиями госорганов по формальным основаниям.

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